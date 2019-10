"Kar zadeva reprezentanco, naj se Kek spomni na naše fante" #video

Dogajanje v 14. krogu Prve lige Telekom Slovenije se bo začelo v soboto v Fazaneriji, kjer se bosta udarila Mura in Triglav. Prekmurci bodo znova računali na pomoč zvestih navijačev. Izbranci Anteja Šimundže so dobro razpoloženi pred gostovanjem Gorenjcev, ki jih bo tudi tokrat vodil Vlado Šmit, naslednik Dejana Dončića na vročem kranjskem stolčku. ''Igralci Triglava so čvrsti in agresivni,'' opozarja strateg Mure.

Reprezentančni premor je prišel še kako prav za regeneracijo in dober trening. S tribune ga vedno spremlja najzvestejša navijačica Mure Terezija "Trezika" Knaus. "Fantje so zdaj pripravljeni maksimalno. Prepričana sem, da bomo Triglav premagali," pravi Knausova.

Terezija Knaus je prepričana o zmagi svojih ljubljencev. Foto: Mario Horvat/Sportida

Avgusta je Mura v Kranju slavila s 3:1. Muraši so po 13 krogih četrti, tri točke za vodilno Olimpijo. Na zadnjih petih tekmah so trikrat zmagali in dvakrat remizirali. "Zelo sem zadovoljna tako z delom nogometašev kot trenerja Šimundže," zagotavlja najzvestejša navijačica Mure.

Želijo nadaljevati serijo

Ante Šimundža ima nekaj preglavic z boleznimi in poškodbami svojih varovancev. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Naredili smo dobro serijo in upam, da bo šlo tako tudi naprej," pa pred tekmo pravi nogometaš Mure Nino Kouter. Triglav z novim trenerjem Šmitom igra bolj zaprto, sami pa niso stoodstotni. Kozar je zaradi poškodbe kolena že končal sezono, Šporn je poškodovan, Horvat in Bobičanec pa sta imela trebušne težave. "Mimo tega ne moremo, je pa dejstvo, da imamo igralce, ki lahko zamenjajo tiste, ki so poškodovani ali bolni. V vsakem primeru bomo poskušali najti najboljšo rešitev," zagotavlja trener črno-belih Ante Šimundža.

Je pa povratnik po poškodbi Kouter v vse boljši formi. "Upam, da se mi tudi na naslednjih tekmah zgodi, da bom zabijal gole," upa Kouter. Ob mojstrovinah igralcev so se "Treziki" porodile naslednje misli: "Kar zadeva reprezentanco, naj se Kek spomni na naše fante. Naši fantje so zelo sposobni in bi zagotovo dali več golov od zdajšnjih reprezentantov," zatrjuje navijačica Mure.

Prenos tekme med Muro in Triglavom s studijskim programom se na Planetu začne ob 14.15.

