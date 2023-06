Naslednik Alberta Riere že v Stožicah: Uresničila se mi je želja

Le dan po tem, ko je Albertu Rieri tudi uradno potekla pogodba z Olimpijo, je v zmajevo gnezdo prišel njegov naslednik. Na vroči stolček v Stožicah je sedel Joao Henriques. Nekdanjega zvezdnika španskega nogometa, ki je Ljubljančane popeljal do dvojne krone, večino sezone pa navduševal z všečnimi predstavami, je tako zamenjal devet let starejši Portugalec. Javnosti se bo predstavil ob začetku priprav.

Vodstvo Olimpije je z novim trenerjem Joaom Henriquesom sklenilo dveletno pogodbo. Prvi mož zmajev Adam Delius se od svojega predhodnika Alberta Riere ni poslovil na najlepši način. Španca v intervjuju za Delo ni predstavil v prijazni luči.

Nemec se že veseli sodelovanja s portugalskim strategom, ki bo pri zeleno-belih sodeloval s številnimi rojaki (David Sualehe, Rui Pedro in Aldair Djalo, sicer rojeni Portugalec, ki nastopa za reprezentanco Guineo Bissau), prvič pa bo varovance spoznal 12. junija, ko se bodo začele poletne priprave.

S kom se lahko Olimpija pomeri v Evropi:

Henriques: Pravi korak za nadaljevanje kariere

Nazadnje je na Portugalskem v prvi ligi vodil Maritimo, s katerim je na 11 tekmah zmagal le enkrat. Foto: NK Olimpija Ljubljana "Želja, da pridem v Slovenijo, se mi je uresničila. Občutki so krasni, saj bom treniral najboljši klub v državi. To je pravi korak za nadaljevanje kariere. Veselim se izziva, da popeljem Olimpijo v Evropo in tako nadaljujemo zmagovito miselnost tudi v prihodnji sezoni. Hkrati iskreno čestitam vsej ekipi za dosedanje delo, skupni cilji pa seveda ostajajo isti. Želimo se boriti za naslov," komaj čaka, da bo prvič v trenerski karieri, za zdaj je vodil večinoma portugalske klube, ki se niso vključili v boj za naslov (Maritimo, Moreirense, Vitoria Guimaraes, Santa Clara in Pacos de Ferreira), sodeloval s klubom, ki v sezono vstopa z najvišjim ciljem. To pa je dvojna slovenska krona.

Henriques v karieri še ni vodil kluba, ki bi se potegoval za lovorike, ni imel še tudi opravka z adrenalinom, ki se ga občuti na evropskih tekmah. Z Olimpijo ga čaka zelo odgovorna naloga, saj se bodo zeleno-beli prvič po petih letih podali v kvalifikacije za ligo prvakov. Zmaji želijo evropsko sezono potegniti vse do zime in prvič v klubski zgodovini zaigrati v skupinskem delu evropskega tekmovanja.

Za zdaj je že potrjena prijateljska tekma v Stožicah med Olimpijo in splitskim Hajdukom. Odigrana bo 2. julija. Bo takrat Henriques debitiral v novi vlogi na največjem slovenskem nogometnem stadionu? Foto: NK Olimpija Ljubljana