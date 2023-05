Predsednik Olimpije ostro nad Španca: Riera ni pri zdravi pameti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Adam Delius o nekdanjem trenerju Albertu Rieri in prihodnosti kluba

Predsednik Olimpije Adam Delius se je v intervjuju za Delo razgovoril o Albertu Rieri in razlogih, zaradi katerih so zmaji prekinili sodelovanje s Špancem.

Španski trener Albert Riera se je od Olimpije poslovil z dvojno krono. Že pred časom se je govorilo o tem, da je Riera prekinil komunikacijo s predsednikom kluba Adamom Deliusom in poslovnim direktorjem Igorjem Barišićem, kar je Delius potrdil v današnjem pogovoru za Delo. Prvega moža zeleno-belih je užalostilo obupno vedenje Riere.

"Oprostite, toda Albert ni pri zdravi pameti. Zaradi njegovega obnašanja sem se moral tudi stalno opravičevati − predsednikom Maribora, Mure, Kopra in pred kratkim tudi Celja," je med drugim dejal Adam Delius.

Kot je dodal 65-letnik, s takšnim vedenjem Albert Riera, ki je popolnoma prekinil komunikacijo z vodstvom kluba, nikjer drugje, pri nobenem drugem predsedniku ne bi preživel oktobra. "Sam pa sem se držal nazaj in ostal miren. Klub je pri meni vedno na prvem mestu, poleg tega nisem želel vznemirjati moštva, ki je bilo na poti k naslovu državnega prvaka."

Velika želja Deliusa je Olimpija v ligi prvakov

Zmaji so po petih letih osvojili dvojno krono. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Predsednik Olimpije je razkril tudi, da je Riera suspendiral Mustafo Nukića, ker je po golu proti Radomljam pokazal s prstom na usta, želel pa je, da igralca kaznuje tudi klub. Delius tega ni storil, Riera pa je bil jezen in se zato z njim ni želel več rokovati. Zanimiva pa je tudi podrobnost v zvezi z vratarjem Matevžem Vidovškom, ki se je poškodoval, Riera pa je vseeno od njega zahteval, da brani.

Delius je povedal še, da se je Vidovšek razvil v vrhunskega vratarja, za katerega imajo v klubu ponudbe od tri do pet milijonov evrov, vendar ga nočejo prodati.

"Naš cilj je priti čim dlje v evropskih tekmovanjih, zato že zavzeto delamo za naslednjo sezono. Moja velika želja je liga prvakov. Želimo si igrati hiter in privlačen nogomet, želimo si v Evropo, za kar ob dobrem moštvu seveda potrebuješ tudi srečo in ugoden žreb," je dejal predsednik Olimpije, ki v kratkem pričakuje dve močni okrepitvi.

"Ko smo začeli to zgodbo, smo imeli enega reprezentanta, ko se bo končal ta prestopni rok, jih bomo imeli v vseh kategorijah kar 15. Zdaj imamo v svojih vrstah res prave diamante," je za Delo še povedal Delius in kot zanimivost navrgel: "V prejšnji sezoni smo odšteli najmanj provizije za zastopnike nogometašev, zaradi česar smo igralcem, trenerjem in drugemu osebju lahko plačali premije v višini 277 tisoč evrov neto. Dokler bom predsednik, bo pokal za naslov državnega prvaka ostal pri nas. Olimpija je vlečni konj lige; na drugih stadionih v Sloveniji se obisk podvoji le ob obisku našega moštva."