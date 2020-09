Italijan po uspešnem debiju: Za začetek je dobro, a ... #video

Nogometaši Maribora so v 3. krogu Prve lige Telekom Slovenije premagali Bravo s 4:1 (3:0) in s tem na najlepši možni način začeli zgodbo novega trenerja Maura Camoranesija na klopi vijolic. "Potrebujemo še nekaj časa. To je dobro za začetek, a moramo dvigniti ritem igre," je po tekmi dejal strateg Mariborčanov.

Debi Maura Camoranesija vsaj rezultatsko ne bi mogel biti boljši. "Po resnici povedano sem zadovoljen z rezultatom. Ta je najpomembnejši, a treba je na teh temeljih nadaljevati delo. Skupaj smo komaj en teden, vendar sem lahko videl, da so igralci pripravljeni delati, da bi se še izboljšali," je po zmagi povedal Camoranesi.

Mariborčani so imeli na tekmi z Bravom le sedem strelov, štiri v okvir vrat in prav vsi so končali v mreži. "Dobre ekipe zadevajo iz nič, kar danes smo. Bila je prva tekma v neki novi zgodbi, kjer smo morali zmagati. Zdaj smo se sprostili in vemo, da bo s tem prišla tudi razigranost," je po tekmi dejal Jan Mlakar. "Potrebujemo še nekaj časa. To je dobro za začetek, a moramo dvigniti ritem igre. V nasprotnem primeru se nam lahko zgodi to, kar se je danes. Bravo je namreč bil, kar zadeva ritem, danes boljši kot mi," je priznal italijanski strateg na klopi Štajercev.

Maribor je slavil s 4:1. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Zmaga bo po besedah Camoranesija izboljšala vzdušje v slačilnici Maribora in v ekipo vnesla samozavest. To pa bodo Mariborčani potrebovali tudi za obračun četrtega kroga s Celjani.

Grabića ne skrbi

Za ljubljanski Bravo je bil to šele tretji poraz v letu 2020 in prvi v letošnji sezoni. A končni rezultat včasih ni realni pokazatelj predstave na igrišču. "Včasih je tako, da dobro igraš in se stvari ne poklopijo, včasih pa ne igraš dobro in zmagaš. Verjamem, da se nam bo to vrnilo na kakšni drugi tekmi," je dejal napadalec Brava Mustafa Nukić. "Če bomo znali ponoviti takšne predstave, bomo na dolgi rok zelo uspešni, zato me niti malo ne skrbi," je bil po tekmi jasen trener Dejan Grabić. Bravo je po dveh zaporednih zmagah doživel prvi neuspeh v tej sezoni, v naslednjem krogu pa ga čaka obračun s Koprom.

