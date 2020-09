Vombergar se vrača v zmajevo gnezdo!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napadalec Andres Vombergar se po letu in pol vrača v gnezdo ljubljanske Olimpije, so sporočili iz ruskega prvoligaša UFA, kjer je argentinski nogometaš slovenskih korenin odigral 31 tekem in zabil dva gola.