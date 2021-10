Hrvat znova sedel na klop Olimpije

Hrvaški trener Dino Skender se je danes uradno znova vrnil na trenerski stolček NK Olimpije, na katerem je zamenjal Sava Miloševića. Sedemintridesetletni strateg je ekipo Olimpije že vodil med junijem 2020 in januarjem 2021. Na 30 tekmah je zabeležil 16 zmag, sedem neodločenih rezultatov in sedem porazov.

Mladi hrvaški strokovnjak se je junija lani v Slovenijo preselil iz Osijeka, kjer je nabiral izkušnje v prvoligaškem nogometu kot trener NK Osijeka (šest mesecev), nato pa se kot vodja mladinskega pogona posvetil delu s klubskim podmladkom. Januarja 2021 se je njegova pot pri Olimpiji začasno končala, potem ko vodstvo kluba ni bilo zadovoljno s predstavami zmajev v jesenskem delu, motilo jih je tudi manjše vključevanje mladih domačih igralcev. Od takrat ni vodil nobenega kluba, zdaj pa je v Ljubljani dobil novo priložnost. Prvič bo na klopi zeleno-belih sedel na nedeljski domači tekmi proti Taboru iz Sežane.

Skendrov strokovni štab bodo sestavljali Karlo Primorac (pomočnik trenerja), Goran Boromisa (trener vratarjev), Ivan Zorić (kondicijski trener) in Hrvoje Božičković (kondicijski trener).

Za ponovni prihod mladega hrvaškega trenerja se je tako kot pred slabim letom in pol zavzel nekdanji slovenski reprezentant Mladen Rudonja, ki bo po poročanju medijev v kratkem prevzel vlogo športnega direktorja po dokončnem prevzemu zeleno-belih. Odločitev o menjavi trenerja je namreč prišla po najavljeni skupščini ljubljanskega kluba, ki bo prihodnjo sredo, 19. oktobra, je pred dnevi zapisalo moštvo v izjavi za javnost.

Na skupščini bo dosedanji predsednik Olimpije Milan Mandarić predstavil vse podrobnosti prevzema kluba, ki ga bo predal nemškemu poslovnežu Adamu Deliusu. Nemec je želel Olimpijo kupiti že konec lanskega leta, a do zaključka posla ni prišlo.

Poleg Skenderja še dve okrepitvi

Olimpija, ki v 1. SNL na tretjem mestu zaostaja štiri točke za vodilnim Koprom, je poleg novega trenerja pridobila še dve igralski okrepitvi. To sta Goran Milović in Márkó Futács. Milović je dres Olimpije že nosil, in sicer od novembra 2020 do januarja 2021. Centralni branilec je zabeležil osem nastopov in dosegel en zadetek. Izkušeni 32-letnik ima poleg tega na svojem računu med drugim še 145 nastopov za Hajduk iz Splita.

Futács pa je nazadnje igral za Zalaegerszegi TE FC. Nekdanji reprezentant Madžarske je v svoji karieri nabiral dragocene izkušnje pri klubih, kot so Leicester City (12 nastopov, dva zadetka), Blackpool FC (štirje nastopi), Portsmouth FC (30 nastopov, pet zadetkov), Hajduk Split (45 nastopov, 24 zadetkov) in MOL Fehervar (55 nastopov, 16 zadetkov). V sezoni 2016/2017 je z 18 zadetki postal najboljši strelec prve hrvaške lige.

