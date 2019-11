Hrvat prepričan, da jim lahko uspe nekaj, na kar čakajo že 607 dni #video

Preden je julija 2018 zategnil domžalske vezalke in iz Krškega prestopil v Domžale, je imel 24-letni Tonči Mujan uspešno sezono v dresu letos izpadlega kluba iz Posavja. Zbral je 11 asistenc in tri gole. Mujanu sta trdo delo na treningih in dober pregled igre prinesla nov klub. Prvo sezono v dresu Domžal je lani začel sijajno. Že na prvih treh tekmah je dosegel tri gole. "Na vsaki tekmi se trudiš igrati najbolje. Gol ali dobra podaja sta nato le plod vsega dobrega. Ne obremenjujem se toliko s statistiko. Lani sem začel odlično, nato pa nekaj časa ni bilo nič. Zdaj sem spet začel dobro podajati, treba je samo dobro igrati. Vse drugo nato pride ob svojem času," je prepričan Mujan.

"Na začetku smo imeli s Krškim dobre rezultate. Meni so omenjene uspešne podaje prinesle naslov prvega podajalca lige. Trudili smo se, da bi bili čim višje na lestvici, čeprav je bil cilj vedno obstanek. Glede na kader je to tistega leta tudi uspelo," se obdobja v Krškem spominja Tonči Mujan.

V Domžalah se je pred to sezono zgodilo veliko sprememb. Novih je skoraj polovica nogometašev, po treh letih je odšel tudi Simon Rožman. Tako rekoč čez noč je v klub prišel Andrej Razdrh. "Moraš se prilagoditi. Prišel je nov trener, vendar se za nas, nogometaše, ni veliko spremenilo. Zahteve so namreč ostale enake, saj oba trenerja težita k napadalni igri. Vse je podvrženo predvsem temu, da bi v igri uživali," pojasnjuje Mujan.

"Zahteve so ostale enake," glede spremembe na trenerskem mestu pojasnjuje Mujan. Foto: Grega Valančič/Sportida

Petnajst točk za Evropo

A Domžalčani v tem trenutku zagotovo ne uživajo, sploh ob pogledu na lestvico, kjer zasedajo sedmo mesto. Do mest, ki vodijo v evropska tekmovanja, Domžalčane loči kar 15 točk. Na 16 tekmah so zmagali le štirikrat, lani so bili ob tem času na petem mestu, a le s točko zaostanka za tretjo Muro. "Vsako leto je podobno. Vedno se sestavimo po zimskem premoru. To je obdobje, ko se najbolj spoznamo, hkrati pa do takrat mine že dovolj časa. Vsekakor si želimo, da bi obdobje prilagajanja minilo čim hitreje," upa Hrvat.

Mujana s soigralci čaka še veliko dela, saj bo v nadaljevanju prvenstva glede na hudo konkurenco težko zmagovati v daljših serijah. Nazadnje je Domžalčanom to preprečil Aluminij. "Vsaka ekipa ima posameznike, ki ti lahko zagrenijo življenje. Je pa dobro za slovenski nogomet, da je prvenstvo izenačeno. Če je prvenstvo izenačeno, to privablja tudi gledalce," je prepričan Mujan.

Domžale so trenutno šele na sedmem mestu prvenstvene lestvice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lepi spomini na Ljudski vrt

Rojeni Šibeničan bo lahko kmalu obudil spomine, ko je v Ljudskem vrtu na tekmi med Mariborom in Krškim s podajama poskrbel za dva gola in prvovrstno presenečenje, saj je Krško s kar 2:0 ugnalo Maribor. "Igrati v Ljudskem vrtu je poseben užitek. Vzdušje je enkratno. Tista zmaga mi je morda ostala celo v najlepšem spominu s Krškim. Vedno se z nasmehom spominjam tistega dne," pravi Hrvat.

Že v soboto bo imel Mujan v Ljudskem vrtu priložnost za nov nasmeh na obrazu. Toda naloga bo težka, saj petnajstkratnih prvakov na gostovanju niso premagali že dolgih 607 dni.

Obračun Maribora in Mure si boste lahko ogledali v soboto na Planetu z začetkom prenosa ob 16.40.

