Reprezentančna okrepitev za Muro

Nogometaše Mure je danes okrepil vezist Domantas Šimkus, litovski reprezentant, so sporočili iz kluba. K Muri 26-letnik prihaja kot prost igralec, pred tem je igral za izraelski Hapoel Kfar Sabo, azerbajdžanski Sabail ter litovska Žalgiris Vilnius in Atlantas Klaipedo. Pogodbo z Muro je sklenil do maja 2024.

V mlajših selekcijah je bil Šimkus tudi član danskega Aalborga, doslej je odigral tudi 24 tekem za člansko reprezentanco Litve, v mlajših selekcijah je zbral 41 nastopov.

"Vesel sem, da sem se pridružil Muri. O klubu sem slišal veliko lepega in dobrega. Podobno velja za navijače, ki so po tem, kar sem slišal, odlični. Obljubim, da bom tukaj dal vse od sebe, da bom garal na terenu in klubu pomagal do zastavljenih ciljev," je za spletno stran kluba dejal novi član Mure.