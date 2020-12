Direktor Tabora izlil dušo po ''kraji'' v Stožicah

Glave Sežančanov so se po vroči soboti, ko so imeli za pripomniti marsikaj negativnega na račun sojenja Bojana Mertika na gostovanju pri Olimpiji (1:2), že nekoliko ohladile. Direktor Tabora Davor Škerjanc je dobro vedel, da bi lahko iz ust nogometašev izletelo kaj neprimernega, zato jim je po dvoboju prepovedal druženje z novinarji. V akcijo je stopil sam. Kaj nam je povedal danes?

Boji se, da bo po dvoboju med Olimpijo in Taborom, ki so ga zaznamovale številne kritike gostov iz Sežane na račun sojenja, ostalo pri istem. Da bodo psi lajali, karavana pa šla dalje. ''Verjetno bo res tako,'' sporoča direktor češnjic Davor Škerjanc, a dodaja, da je zdajšnji trenutek več kot primeren za še eno opozorilo.

''Želimo izkoristiti trenutek kritičnega pogleda javnosti, ki se je ustvaril, in izpostaviti problematiko glede sodnikov in njihovih zadev, ki se jih klubi zavedamo že dlje časa. Sodniki ne odgovarjajo za svoja dejanja, klubi pa nimamo vzvodov, da bi dosegli pravico, zato nam žal ostane le medijsko obračunavanje,'' sporoča visoki funkcionar sežanskega kluba.

Mertik ni prvič oškodoval Tabor

Tabor je v tej sezoni v gosteh osvojil zgolj eno točko. V Ljubljani se je predstavil zelo solidno, a tudi to ni zadoščalo za kaj več od tesnega poraza. Zmagoviti gol za Olimpijo je prispeval Goran Milović v 89. minuti. Foto: Urban Meglič/Sportida Škerjanc je dolgoletni udeleženec prvoligaških dogajanj v Sloveniji. V karieri je marsikaj videl in doživel. Sprva kot igralec, zadnja leta pa kot funkcionar sežanskega kluba, ki mu je šlo v tej sezoni že tako dobro, da je za kratek čas okusil celo čar prvega mesta. Zato se še toliko bolj zaveda, da pogrevanje sodniških napak v medijih ni nobenemu v interesu. Vseeno se je odločil za ta korak. Je še zadnji, prisilni, na katerega se je spomnil, ko je iskal možnost, s katero bi lahko opozoril na nepravice. Zato bo Tabor danes na socialnih omrežjih objavil videozapis, ki bo postavil v kontekst razburjenje sežanskega kluba nad sojenjem Bojana Mertika.

''Tekma v Ljubljani ni bila osamljen primer, ampak samo češnja na torti njegovih potez. Njegove napake proti našemu klubu imajo že dolgo brado. Kdorkoli si bo pogledal posnetek, bo jasno videl, o čem se gre,'' je prepričan, da je sodnik Mertik v soboto (ponovno) oškodoval Kraševce. Tako za nedosojeno 11-metrovko v prvem polčasu kot tudi nedosojen prekršek nad vratarjem tik pred drugim zadetkom Olimpije.

Svojo oceno so v zadnjih dneh podali tudi obiskovalci in obiskovalke Sportala in v anketah dali vedeti, kako naj bi sodnik v obeh primerih storil napako. ''To je jasen pokazatelj. Ravno to me skrbi. Drugo je, če bi bili subjektivni in se čutili oškodovane, tako pa takšne poteze mečejo slabo luč na integriteto športa. Dejstvo je, da se napake dogajajo, a v nekem normalnem svetu za njih tudi odgovarjamo. Nogometaši. Ne vem, zakaj za njih ne odgovarjajo tudi sodniki,'' je opozoril na fenomen sodnikov, ki so po njegovem mnenju v Sloveniji s strani sodniške zveze in svoje stroke preveč zaščiteni.

Sodniki se v Sloveniji ščitijo med seboj

Tabor bo nadaljeval prvenstvo v sredo proti Gorici. Foto: Urban Meglič/Sportida ''Rad bi poudaril, da se ne borimo le za svoj prav, izgubljeno točko proti Olimpiji, ampak za integriteto slovenskega nogometa. Verjamemo, da v tem pogledu nismo osamljeni klub v Sloveniji. Nismo dovolj zaščiteni z vidika sodniških instanc, enega ključnih dejavnikov slovenskega nogometa. Imajo notranjo kontrolo v zaprtem krogu, pri teh odločitvah pa so zelo pristranski in se ščitijo med seboj, tako da ne dosežejo namena. Kot klub bom lažje prenašal napake, če ta sodnik morda naslednjič ne bo delegiran, ampak primerno sankcioniran. Tako pa veš, da se v prihodnje ne bo nič zgodilo. Radi bi to izpostavili, da naredimo premike na bolje,'' je dal vedeti, kako se je Tabor za omenjene kritike v javnosti odločil zaradi pereče problematike, nekaznovanja sodnikov, ki lahko potem počnejo na tekmah vse, kar si želijo. To pa pri klubih seveda podžge reakcije na njihove sporne odločitve.

V Sloveniji ni veliko klubov, ki bi o tem javno spregovorili. V tej sezoni sta bila nekoliko glasnejša in ostrejša Celje in Maribor. ''Klubi se razen v ekstremnih primerih raje ne odločajo za takšne korake. To pa zaradi upravičenega strahu pred tem, da bi bili, če bi izpostavili sodniške odločitve, potem deležni slabega sojenja. Klubi zato raje ostanejo tiho. Tudi mi smo bili dostikrat tiho, lani, ko smo se po dvomljivih odločitvah različnih sodnikov, ne le enega, kot je v primeru Mertika, postavili zase, pa so nam v naslednjih petih tekmah čudežno sodili v našo korist. To se mi je zdelo absurdno,'' se spominja opozoril po tekmi proti Domžalam v prejšnji sezoni, ki so ''zalegla''.

Tabor bo vodil Kosmač

Kakšne so posledice sobotnega dvoboja v Stožicah? ''Vratar Arian Rener ima konkretno oteklino na roki, a poškodba na srečo ni večja. Čuti rahle bolečine, tako da bo lahko nadaljeval delo,'' je Škerjanc opisal stanje vratarja Tabora, ki je po drugem zadetku Olimpije zaman kazal sodnikom prizadejano poškodbo na roki.

''Bolj kot to nas skrbi, kako nas je gospod Mertik zaznamoval za naslednjo tekmo. Močno bomo zdesetkani proti Gorici, to je ta dodatna razsežnost. Manjkala bosta trener in njegov pomočnik, kapetan Klemen Nemanič, čeprav še danes ne vem, zakaj si je sodnik izbral prav njega, bo manjkal zaradi četrtega rumenega kartona,'' se čudi direktor rdeče-črnih. V sredo bo tako sosedski derbi z ranjeno Gorico na Krasu vodil drugi pomočnik trenerja Nace Kosmač.

S strani Olimpije deležni očitkov

Dino Skender s svojimi besedami ni naredil najlepšega vtisa na predstavnike Tabora. Foto: Grega Valančič/Sportida Kar se tiče ''tretjega polčasa'' v Stožicah, ni zaznal zadev, ki bi vrgle temno senco na obnašanje gostov. ''Po odhodu z igrišča sem vsem igralcem in trenerjem prepovedal dajanje izjav. Trener je le na kratko pohvalil igralce, to je bilo vse. Ne želim, da bi kdo z vročo glavo povedal preveč. Rad prevzamem odgovornost, se izpostavim za fante in jih zaščitim. Jasno je, kaj si mislim o določenih zadevah,'' je pojasnil odločitev, da po napetem srečanju nogometaši Tabora ne stopijo pred mikrofone.

''Kar pa se tiče tretjega polčasa, bi opozoril le na to, da smo bili s strani domače ekipe deležni velikih očitkov, negodovanja. To je bilo razbrati iz povišanih tonov njihovih izjav, ko so namigovali na majhnost našega kluba proti Olimpiji. V tem je prednjačil Dino Skender,'' je v izjavah hrvaškega trenerja zeleno-belih prepoznal vzvišenost.

Takšne zmage mečejo slabo luč na uspehe Olimpije

Škerjanc je pred leti nosil dres Olimpije, Goran Stanković pa je vodil mladinski pogon zeleno-belih. Foto: Vid Ponikvar To je bila zelo čustvena sobota zanj, pa tudi za trenerja Gorana Stankovića, saj sta oba v preteklosti delovala oziroma zastopala barve Olimpije.

''Ne skrivam, da mi je Olimpija ostala v srcu. Želim, da bi še naprej zmagovala, ampak brez sodniške pomoči. Takšne zmage pa mečejo slabo luč na njihove uspehe. Javnost potem dvomi o regularnosti tekmovanja. Kot športnik si želim, da tekmovanje poteka v duhu fair playa in enakih pravil za vse udeležence,'' si v prihodnje želi zmag Olimpije nad Taborom, po katerih ne bi bilo govora o sodniških napakah.

Čeprav so Sežančani po njih ostali prikrajšani za marsikaj, pa je razlog za poraz Tabora, še enega v nizu v tej sezoni v gosteh, po mnenju Škerjanca tudi drugje. ''Praktično smo si sami krivi, da nismo premagali Olimpije. Na cedilu nas je pustila učinkovitost v napadu,'' je športno ob vseh kritikah, uperjenih sodnikom, priznal, kako bi moral Tabor za kaj več v Ljubljani izkoristili vsaj še kakšno izmed zelo zrelih priložnosti, ki so se mu ponudile v Stožicah.