Celjani izgubili dve pomembni točki v lovu na Evropo

Domžalčani so sredi tedna z zmago proti Olimpiji potrdili uvrstitev v evropska tekmovanja, tudi proti Celju pa so odigrali novo dobro tekmo in osvojili zasluženo točko. Bržčas se s tem strinjajo tudi v celjskem taboru, kjer so sicer dva kroga pred koncem v težkem položaju v lovu na Evropo, a so pokazali novo všečno predstavo.

V peti minuti je bilo v kazenskem prostoru Domžal zelo vroče. Celjani so imeli kot, po podaji Denija Štrausa je Jure Travner atraktivno poskusil s peto, zadel pa prečko. Dve minuti kasneje je z lobom poskusil Luka Kerin in za malo zgrešil cilj.

V 10. minuti je za Celje z glavo poskusil Nino Pungaršek, v 11. za Domžale Amedej Vetrih. Domžale so bile nevarne v 21. minuti, ko je Tonči Mujan močno podal pred gol, žoge pa nihče od njegovih soigralcev ni pospravil v gol.

V 24. minuti pa so Celjani z dvojno podajo izigrali domžalsko obrambo, Dario Vizinger pa je z roba kazenskega prostora zadel devetič v sezoni.

Vuk je v 36. minuti z levega roba kazenskega prostora meril mimo daljše vratnice, v 38. minuti pa je vročo situacijo v kazenskem prostoru, ko je akcijo zaključil Gregor Sikošek, blokiral Žan Zaletel. Ista igralca sta bila glavna akterja v 42. minuti - Sikošek je znova streljal, Zaletel pa je podstavil glavo in svojo ekipo rešil iz težav.

Prvi strel v drugem polčasu so sprožili Celjani, Žan Benedičič je meril previsoko. Precej bolj nevarno je bilo na nasprotni strani igrišča, ko je v 62. minuti s prostega strela poskusil Senijad Ibričić, Matjaž Rozman pa se je izkazal z lepo obrambo. Celjski vratar je bil še enkrat na mestu v 69. minuti, ko je z močno z glavo streljal Gaber Dobrovoljc.

Domžalčani so vse moči usmerili v napad in lov na izenačujoči zadetek. Do njega so prišli v 85. minuti, ko so po igranju z roko v kazenskem prostoru Žana Zaletela dobili enajstmetrovko. Žogo si je nastavil Ibričić, ki pa ni streljal na gol, temveč je žogo podal do Shamarja Nicholsona, ki jo je poslal mimo Rozmana.

Celjane v 35. krogu čaka lokalni derbi z Rudarjem iz Velenja, Domžale bodo prav tako v sredo igrale proti Triglavu.

Konec tekme! Domžale in Celje sta se razšla z remijem, po katerem so zagotovo manj zadovoljni gostje, saj so vodili, pa ostali brez treh točk in zdaj za Muro in četrtim mestom zaostajajo za tri točke.



VIDEO: enajstmetrovka in gol Shamarja Nicholsona:





GOOOL! Kakšen gol Domžal! Enajstmetrovka, kot je v Sloveniji še nismo videli. Senijad Ibričić je, namesto da bi streljal z enajstih metrov, žogo podal Shamarju Nicholsonu, ta pa je potem zlahka zadel.



84. minuta: enajstmetrovka za Domžale. Z roko je igral branilec Celja Klemen Zaletel in sodnik je pokazal na najstrožjo kazen.



62. minuta: s prostega strela je mojstrsko poizkusil Senijad Ibričić, a se je z obrambo izkazal vratar Celja in žogo odbil v kot.



60. minuta: v prvih 15 minutah drugega polčasa se ni zgodilo nič razburljivega.



Začetek drugega polčasa.



Konec prvega polčasa!



VIDEO: gol Daria Vizingerja:



GOOOL! Celjani od 25. minute naprej vodijo, po strelu z roba kazenskega prostora je zadel Dario Vizinger.



23. minuta: zdaj so poizkušali Domžalčani, do strela z glavo od blizu je prišel Adam Gnezda Čerin, a se ni najbolje znašel.



VIDEO: prečka Žana Zaletela:





6. minuta: velika priložnost za Celjane, po kotu z leve strani je pred golom Domžal nogo podstavil Žan Zaletel, a mu je veselje preprečila prečka.



Začetek tekme!



Pozdrav iz Domžal, kjer nas ob 20.15 čaka obračun tretjeuvrščenih Domžal in Celja, ki je trenutno na petem mestu in se poteguje za četrto mesto, ki ob koncu sezone prinaša Evropo.