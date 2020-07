Za fenomena 1. SNL ni debate, kdo je najboljši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dušan Kosić in Dejan Grabić se bosta v petek udarila še četrtič v tej sezoni. Za zdaj sta trikrat remizirala, vselej z rezultatom 2:2.

Dušan Kosić in Dejan Grabić se bosta v petek udarila še četrtič v tej sezoni. Za zdaj sta trikrat remizirala, vselej z rezultatom 2:2. Foto: Vid Ponikvar

V uvodnem dejanju 31. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bosta v Ljubljani pomerila Bravo in Celje. Obeta se spopad najuspešnejših ekip v letu 2020. Bravo želi zadržati niz neporaženosti, ki traja že 11 tekem, Celjani pa bi se z novim uspehom vodilni Olimpiji približali na točko razlike! ''Dušan Kosić opravlja fantastično delo. V naših očeh je najboljši trener v 1. SNL,'' strateg Brava Dejan Grabić ne skriva navdušenja nad strategom Celja. Na zadnji tekmi je izgubil Andraža Kirma, ki si je zlomil nogo.

To že dolgo ni več naključje. Bravo je v krstni prvoligaški sezoni prve lige presegel vsa pričakovanja. Mladi slovenski klub, ki se s članskim nogometom ukvarja šele sedem let, je v zadnjih tednih in mesecih največji hit Prve lige Telekom Slovenije.

"Ekipa je homogena, povezana in pripravljena delati. Seveda uspešen niz ni prišel čez noč, temveč smo zanj garali, se odrekali in počasi postavljali en kamenček na drugega. Zavedamo se, da nas čaka še veliko pretečenega znoja, da bomo prišli do zastavljenega cilja,'' trener Dejan Grabić pojasnjuje uspeh Brava, ki grenkobe poraza ni izkusil vse od 1. decembra 2019, ko je doma izgubil proti vodilni Olimpiji.

Trikrat zaporedoma s Celjani 2:2!

Nogometaši Brava in Celja so se v tej sezoni vedno razšli brez zmagovalca. Foto: Vid Ponikvar Nato je sledila rumena rapsodija. Odigral je 11 tekem, kar sedemkrat zmagal, od tega šestkrat zaporedoma, štirikrat pa še remiziral. Če bi se prvenstvo začelo takrat, bi bil Bravo celo na dobri poti, da postane prvak, tako pa se je z mogočnim nizom, enim najbolj odmevnih v klubski zgodovini, povzpel in utrdil na šestem mestu. Je na dobri poti, da si zagotovi obstanek že nekaj krogov pred koncem sezone, niz neporaženosti pa bo skušal nadaljevati v petek, ko bo v Spodnji Šiški gostovalo Celje.

Zanimivo je, da so se vse tri medsebojne tekme v tej sezoni končale brez zmagovala. Vse z rezultatom 2:2. "Po našem mnenju je Celje ekipa, ki letos igra neverjetno. Dušan Kosić opravlja fantastično delo in je v naših očeh najboljši oziroma najkompletnejši trener v 1. SNL. Karkoli bodo naredili v naslednjih šestih tekmah, bo njihova sezona odlična. Borijo se za naslov prvaka in pričakujemo dobro tekmo," Grabić zelo spoštuje Dušana Kosića, s katerim si je pred leti delil slačilnico pri ljubljanski Olimpiji.

Velika smola Kirma, ki si je zlomil nogo Nogometašem Brava proti Celju ne bo mogel pomagati Andraž Kirm. Izkušeni nogometaš, nekdanji slovenski reprezentant, ki na zadnjih tekmah ni veliko igral, ampak prihajal na zelenico s klopi za rezervne igralce, si je na zadnji tekmi v Sežani (0:0) zlomil nogo. Andraža Kirma čaka po zlomu noge v Sežani daljše okrevanje. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Klub mu bo stal ob strani na poti rehabilitacije,'' sporoča Grabić in daje vedeti, kako bo Bravo pomagal 35-letnemu osmoljencu, da se čim prej vrne na igrišče in nadaljuje bogato kariero.

Bravo vlogo favorita predaja Celju

Ljubljančani so v knežjem mestu v tej sezoni dvakrat prekrižali načrte Celju. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Bravo je v tej sezoni premagal že skoraj vse klube. Za popolno zbirko manjkata le še zmagi nad Bravom (2:2, 2:2, 2:2) in Aluminijem (0:1, 1:5, 0:0), Celjani pa so vsaj enkrat premagali že osem tekmecev, manjka jim le še paket treh točk proti Bravu.

"Na petkovi tekmi si želimo razviti naš način igre in pri njem vztrajati. Celjani imajo svoje adute. Seveda bomo v pripravi na tekmo fante opozorili na kakšno njihovo posebnost, a bo večji del priprav znova namenjen naši igri. Zavedamo se, da se naš tekmec poteguje za najvišja mesta v prvenstvu, igra v odlični formi že dlje časa in bo v petek zelo motiviran. Vloga favorita je nedvomno na njihovi strani," trener ljubljanskega kluba, ki podobno kot Celjani ponuja veliko priložnosti mladim in obetavnim igralcem, poudarja, kako Bravo kljub izjemnemu nizu v zadnjih mesecih in prednosti (nekoliko manjšega) domačega igrišča ni favorit proti Kosićevi četi.

Trener Brava Dejan Grabić ni doživel poraza v 1. SNL že več kot osem mesecev! Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Bi se lahko tekmeca še četrtič v tej sezoni razšla z 2:2? Jeseni je na stadionu ŽAK dišalo po zmagi Celjanov, a je v 81. minuti izkušeni Mustafa Nukić izenačil na 2:2. "Tekme s Celjem so bile vselej dinamične in zanimive. V določenih segmentih smo si zelo podobni, spet v drugih se popolnoma razlikujemo. Veselim se obračuna in upam, da bo več dogajanja pred njihovim golom,'' je predstavil željo Nukić, 29-letni strelec treh zadetkov v tej sezoni.

Dvoboj se bo v petek začel ob 18. uri