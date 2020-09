Nekdanji otrok Maribora, ki nastopa za Hrvaško, spet na Štajerskem

Novopečeni branilec Aluminija Aljaž Džankić ima tako slovenski kot hrvaški potni list. Kariero je začel v Ljudskem vrtu pri Mariboru, nato pa se kot najstnik odpravil v Italijo. Priložnost je iskal v Vidmu pri Udineseju, kjer je v primaveri, mladinskem prvenstvu, zbral 15 nastopov.

Aluminij ima čvrsto obrambo

Slobodan Grubor je okrepil zadnjo vrsto Aluminija. Foto: Vid Ponikvar S Kidričani je sklenil enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja, ob vrnitvi v Slovenijo pa dejal: "Za Aluminij sem se odločil, ker lahko v klubu pridobim ogromno izkušenj, prav tako lahko prenesem znanje iz Italije, ki sem ga že osvojil. Zagotovo je prestop v Kidričevo pravi korak v moji karieri. V Italiji se igra trd nogomet in mislim, da se bom hitro vključil v ekipo. Aluminij je prav tako ekipa, ki ima izjemno čvrsto obrambo, in želim si, da bi tudi jaz pripomogel k temu, da bo rdeče-bela obramba še trša," prihaja v Slovenijo z veliko željo, da v Prvi ligi Telekom Slovenije hitro ujame tekmovalno formo in naredi korak naprej v karieri. Aluminij bo v nedeljo gostoval pri Gorici. To bo derbi začelja 5. kroga.

Visokorasli Džankić nastopa za mlajše hrvaške reprezentance. Za mladinsko izbrano vrsto je zbral pet nastopov, pred tem je branil tudi barve reprezentanc do 15 oziroma 17 let.