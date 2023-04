Rogaški tri, Aluminiju ena, razlika zdaj štiri točke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pevnikov Aluminij je igral neodločeno in zdaj za Rogaško zaostaja štiri točke.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na preostalih ponedeljkovih tekmah je Primorje z 2:0 zmagalo v Velenju, Grosuplje pa z 1:0 v gosteh pri Fužinarju. Nogometaši Krke so v soboto v gosteh proti Biljam igrali 1:1. Novomeščani so sicer trdno na tretjem mestu, a so izpustili priložnost, da bi se drugouvrščenemu Aluminiju točkovno bolj približali. Ilirija je izgubila v Dekanih z 0:1. Z enakim izidom je Roltek Dob klonil pred Krškim.

S tekmo med kranjskim Triglavom in Nafto 1903 se je 24. krog 2. SNL začel že v petek. Kranjčani so zmagali z 1:0 in vsaj začasno pobegnili z mest pri dnu lestvice.

Slatinčani imajo na vrhu 55 točk, Aluminij 51, Krka je pri 44, Ilirija pa pri 39 točkah. Do konca prvenstva je še šest krogov.

Druga liga, 24. krog

Petek, 7. april

Sobota, 8. april

Ponedeljek, 10. april

Lestvica