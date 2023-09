Kosiću je odleglo, po preobratu do prve zmage

Deveti krog prve slovenske nogometne lige se je začel s petkovo tekmo Domžal in Aluminija. Ob polčasu so z 1:0 vodili Kidričani, na koncu pa so domači vendarle prišli do prve domače zmage v sezoni (2:1). V času sobotnega kosila bo Olimpija poskušala prekiniti alarmantno slab izkupiček na gostovanjih pri Bravu, nato sledi "črno-bela" veselica v Rogaški Slatini, kjer bo prvoligaški nogomet končno zaživel na prenovljenem stadionu, vodilni Celjani pa bodo pričakali Radomlje. Nedelja bo v znamenju obračuna med Mariborom in Koprom.

Prva domača zmaga Domžal v sezoni

Domžale so vendarle prišle do prve domače zmage v sezoni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Prvoligaška karavana se je v devetem krogu najprej ustavila v mestu ob Kamniški Bistrici, kjer sta se trenerja Dušan Kosić in Robert Pevnik podala v boj za tako želeno zmago. Ljubljančan je kot trener Domžal namreč do te tekme sploh še ni dočakal, Polzelan pa jo je pogrešal več kot mesec dni, saj je izgubil tudi prejšnje štiri dvoboje. Pogled v statistiko je bil izrazito nenaklonjen Kidričanom, ki so do te tekme pri dvakratnih državnih prvakih gostovali 14-krat in zmagali samo enkrat. Je pa res, da Domžale to sezono doma še niso zmagale.

Minila je že cela ura, ko so si priložnosti Daria Kolobarića, Žige Repasa in soigralcev v dresih Domžal sledile, a ti niso in niso mogli zadeti, njihovi streli so bili enostavno premalo natančni. Povratnik v rumeno družino Kolobarič se je denimo sredi drugega polčasa povsem sam znašel pred vratarjem Samom Pridgarjem, a streljal neposredno vanj. Na semaforju pa je bilo že od 29. minute 0:1. Gol za Aluminij so pripisali Gambijcu Bambi Sussu. Kosiću je deset minut pred koncem tekme vendarle odleglo, najprej je na 1:1 izenačil Danijel Šturm, nato pa Makedonec Mario Krstovski zadel za zmago z 2:1. Ni prvič, da je Aluminij v zaključku tekme povsem popustil. Aluminij tako z vsega štirimi točkami ostaja zadnji, Domžale pa jih imajo zdaj osem.

Bravo v Šiški rad nagaja Olimpiji

Zmaji bodo le slabe tri dni po zgodovinski tekmi v Franciji gostovali na stadionu ŽAK, kjer so na zadnjih šestih tekmah proti Bravu osvojili le dve točki in dosegli en zadetek. Foto: Guliverimage V času sobotnega kosila bodo tribune stadiona ŽAK v Spodnji Šiški polne ljubiteljev nogometa, večje podpore pa bodo že tradicionalno deležni nogometaši Olimpije. Slovenski prvak vstopa v deveti krog z zelo kratkim počitkom, saj je v sredo igral zgodovinsko tekmo v konferenčni ligi in v Lillu (0:2) ostal brez točk, tokrat pa ga čaka zelo motivirani tekmec, ki mu v zadnjih sezonah povzroča ogromne težave.

Zmaji so na zadnjih šestih gostovanjih v Šiški osvojili le dve točki, dvakrat so remizirali z 0:0, štirikrat pa ostali praznih rok. Gostitelji stavijo ogromno na izkušnje napadalca Mateja Poplatnika, v zelo dobri strelski formi je tudi Gašper Trdin, velik razlog za dodatno motivacijo bo imel tudi nekdanji up zeleno-belih Martin Pečar, ki nastopa za Šiškarje kot posojeni nogometaš dunajske Austrie.

Trener Olimpije Joao Henriques bi lahko po naporni tekmi v Franciji prevetril zasedbo in izkoristil daljšo klop, na kateri ne manjka kakovostnih igralcev. Po drugi strani bi lahko v konici napada znova dočakal priložnost Rui Pedro, ki si na lestvici najboljših strelcev deli prvo mesto z Aljošo Matkom, napadalcem Celja, ki pa je v preteklosti, zanimivo, nastopal tako za Bravo kot tudi Olimpijo.

Črno-bela nogometna veselica v Rogaški Slatini

Na nogometnem stadionu v Rogaški Slatini so v zadnjih tednih in mesecih brneli gradbeni stroji, v soboto pa bo končno čas za tekmo. Foto: R. P. V soboto ob 15. uri, slavnostni program se bo začel že poldrugo uro prej, bo v Rogaški Slatini napočil težko pričakovani trenutek. Po treh desetletjih se bo v zdraviliškem središču začela prvoligaška nogometna tekma. Najboljši slovenski sodnik Slavko Vinčić bo označil začetek prestižnega "črno-belega" derbija. Spopadli se bosta Rogaška in Mura, ki prisegata na črno-bele drese.

Izbranci Oskarja Drobneta dvigujejo formo, prejšnji teden so dočakali krstno zmago v 1. SNL v Kidričevem, prah okrog afere "Benedičič, Koper in NZS" se je vsaj malce polegel, za dodatno dobro voljo pa je poskrbela zelena luč glede pripravljenosti stadiona. Ta je ustrezno prenovljen, ta teden pa ga čakajo kar trije spektakli. Po Muri prihajata na severovzhod Slovenije še Bravo in Olimpija. Prekmurci, ki so med tednom v pokalu izločili Dokležovje, bodo pod vodstvom novopečenega stratega Vladimirja Vermezovića lovili prvo prvenstveno zmago. Zaradi kazni ne bodo mogli računati na Learda Sadriuja.

Celjani želijo ostati na prvem mestu

Lahko Oliver Bogatinov postane prvi trener NK Radomlje z zmago v Celju? Pred njim je še kako zahteven izziv, saj so Celjani v tej sezoni najboljši slovenski klub. Foto: Žiga Zupan/Sportida Za zadnje sobotno prvoligaško dejanje bosta poskrbela Celje in Radomlje. Vodilni prvoligaš pod vodstvom Alberta Riere, ki je v prejšnji sezoni z Olimpijo osvojil dvojno krono, v prvenstvu sploh še ni izgubil. Zasidral se je na prvem mestu, ki ga ne želi izpustiti iz rok vse do konca. V soboto namerava upravičiti vlogo favorita proti Radomljam, prvič pa bi se lahko celjskemu občinstvu predstavil zadnji poletni novinec Romun Marco Dulca. Celjani imajo zelo dolgo in široko klop, kar jim bo prišlo še kako prav, saj bodo morali še nekaj časa nastopati brez dveh pomembnih zveznih igralcev, kapetana Denisa Popovića in Tamarja Svetlina.

Trener mlinarjev Oliver Bogatinov, njegovi varovanci so si z zadnjo zmago nad Domžalami okrepili samozavest, prihaja v knežje mesto brez bele zastave. V zgodovino se bo poskušal vpisati kot prvi trener Radomljanov, ki je zmagal v Celju. Do zdaj to ni uspelo še nikomur, Celjani so v osmih domačih tekmah petkrat zmagali, trikrat pa se je dvoboj končal z remijem.

Maribor išče pot iz krize, Koper želi vztrajati pri vrhu

V Ljudskem vrtu se bosta v sklepnem dejanju devetega kroga v nedeljo zvečer pomerila Maribor in Koper. Vijolice čakajo na zmago že štiri tekme. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nedelja prinaša še kako zanimiv obračun v Ljudskem vrtu, kjer je bilo po porazu na večnem derbiju v Ljubljani (1:2) zelo burno. Vodstvo je večkrat sestankovalo. Vse z razlogom, da bi našli pravi način, kako se izkobacati iz rezultatske krize, po kateri so Mariborčani izgubili stik z vrhom. Na zadnjih štirih tekmah so osvojili le dve točki, vsaj toliko kot slabi rezultati pa jezi navijače brezidejna igra, v kateri le redko zažari kateri izmed posameznikov Krznarjeve čete. Ta bo do nadaljnjega na prvoligaških prizoriščih nastopala brez Josipa Iličića, ki po novem trenira po samostojnem programu in željo, da izboljša raven telesne pripravljenosti. Za boljše novice sta v mestu ob Dravi poskrbeli vrnitvi Hilala Soudanija in Marka Kolarja, ki bosta okrepila konkurenco med napadalci.

Imeli bodo opravka z eno najboljših obramb v ligi, saj so Koprčani, ki še vedno čakajo na potrditev NZS o zmagi za zeleno mizo po neodigrani domači tekmi z Rogaško, na šestih srečanjih prejeli le šest zadetkov. Neporaženi so ostali tudi proti vodilnemu Celju, tako da v Maribor samozavestno prihajajo po nov uspeh. Med tednom se jim je pridružil še Kanadčan s hrvaškim potnim listom Nikola Čurćija, ki bo predstavljal neposredno konkurenco izkušenemu čuvaju mreže Janu Koprivcu. Dvoboj na Štajerskem bo odigran pod žarometi, glavni sodnik bo David Šmajc.

