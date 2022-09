Bo Riera dopolnil zbirko in prelisičil tudi Rožmana?

Odkar se je Mura vrnila v prvo ligo (sezona 2018/19), je premagala Gorico kar sedemkrat na osmih medsebojnih tekmah. Vrtnice še čakajo na prvo zmago nad črno-belimi. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Po koncu prestopnega roka, ki je v zadnjih dneh poskrbel še za nekaj sprememb, se bo deset slovenskih prvoligaških klubov predstavilo v 8. krogu. Kot prvi se bosta v boj za točke podali Gorica in Mura. Vrtnice so v sezono vstopile izjemno, z zmago nad Bravom, nato pa v šestih krogih osvojile le še eno točko, kar jih je pahnilo na zadnje mesto. Izbranci Mirana Srebrniča nujno potrebujejo nove točke, če se želijo resneje vključiti v boj za obstanek. Za točke pa bodo potrebovali več zadetkov. Na zadnjih treh tekmah jih niso dočakali, strelska suša štirikratnih prvakov traja že 288 minut.

"Sreča v nesreči" je ta, da prihaja danes v Športni park Mura, ki ima v tej sezoni drugo najslabšo obrambo. Prekmurci so prejeli že 12 zadetkov, a na zadnjih tekmah vendarle utrdili prebojnost zadnje vrste, saj je bil Matic Obradović proti Bravu in Mariboru premagan le enkrat. Ugnal ga je le Roko Baturina, a je to zadoščalo za boleč domači poraz, po katerem se je črno-belim pošteno kolcalo za številnimi zapravljenimi priložnostmi. Danes verjamejo, da bo drugače.

Popović se vrača na Bonifiko, a ne v dresu Kopra

Denis Popović jo bo skušal danes s Celjani zagosti klubu, kjer si je pred desetletjem služil nogometni kruh. Foto: Sportida Koprčani so edini v ligi, ki lahko kolikor toliko spremljajo ''divji'' ritem zeleno-belega ferrarija, kot moštvu Olimpiji večkrat v prispodobi pravi njen trener Albert Riera. Primorci za vodilnimi zmaji zaostajajo šest točk, zaostanek pa lahko danes prepolovijo, če bodo na Bonifiki izkoristili prednost domačega igrišča in premagali Celjane. Ob 17.30 se obeta derbi kroga, saj bo drugouvrščena ekipa gostila najbližjega soseda na lestvici. Kanarčki računajo na nadaljevanje izjemnega strelskega niza Andreja Kotnika, prvega strelca tekmovanja, v obrambi pa bi lahko vrzel po odhodu Žana Žužka v Italijo (Bari) zapolnil mladi reprezentant Žiga Laci.

Z zvenečo okrepitvijo so svoj igralni kader v zaključku prestopnega roka osvežili tudi Celjani. V knežje mesto se je vrnil občasni reprezentant Denis Popović, v zvezni vrsti pa je zmanjkalo mest za Tamarja Svetlina (Bravo) in Maja Roriča (prekinitev sodelovanja). Debitiral bi lahko prav na stadionu, kjer si je pred desetletjem služil kruh. Celje, ki je na zadnjih treh tekmah osvojilo sedem točk in se na lestvici povzpelo na tretje mesto, verjame, da je na pravi poti. Danes ga čaka zelo zahteven izziv, peto gostovanje v tej sezoni. V gosteh še niso zmagali, so pa po drugi strani že trikrat remizirali.

Tabor preverja, ali se je Maribor otresel psihološke blokade

Sobota prinaša spopad v Ljudskem vrtu, še kako pomembnem tako za Maribor kot tudi za Tabor. Vijolice bodo naskakovale drugo zaporedno zmago, s katero bi se dokončno znebile spodnje polovice razpredelnice. Mariborčani načrtujejo hitri vzpon proti vrhu, zato si po dragoceni zmagi v Murski Soboti (1:0), s katero so prekinili niz kar devetih tekem brez zmage, ne smejo privoščiti neuspeha proti Taboru.

Maribor je v Murski Soboti premagal Muro z 1:0 in prekinil (rekordni) niz devetih zaporednih srečanj brez zmage v obdobju državne samostojnosti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''Verjamem, da smo se otresli psihološke blokade,'' pred sobotnim srečanjem, ki bi lahko napolnil tribune Ljudskega vrta, sporoča najboljši strelec vijolic Roko Baturina. Trener Damir Krznar, ki je ob začetku sodelovanja z vijolicami pri igralcih pogrešal več poguma in drznosti, zagotavlja, da je klub navkljub izpadu iz Evrope na pravi poti. Pričakuje, da se bodo branilci državnega naslova po zmagi nad Muro, s katero so si povzdignili načeto samozavest, prikazali v boljši, bolj igrivi podobi, kot pa so jo prikazovali dobršen del avgusta.

Tabor prihaja v mesto ob Dravi z nič kaj prijetno popotnico. Obdobje neporaženosti, po katerem se je zasidral na sredini lestvice, je brutalno prekinil domači neuspeh proti Bravu. Šiškarji so v Sežani dosegli kar štiri zadetke in močno presegli svoje strelsko povprečje v tej sezoni, Tabor pa je spomnil na nemoč, s katero se je pod vodstvom Dušana Kosića srečeval večino prejšnje sezone, ko se je rešil izpada v drugo ligo šele po dodatnih kvalifikacijah. Tabor v Mariboru ne bo mogel računati na kaznovanega Žigo Ovsenka.

Bo Riera dopolnil zbirko in prelisičil tudi Rožmana?

Simon Rožman lahko postane prvi trener v tej sezoni, ki je ostal neporažen proti Albertu Rieri. Damirju Čontali z Muro (0:2), Dušanu Kosiću s Taborom (0:1), Dejanu Grabiću z Bravom (0:1), Radovanu Karanoviću z Mariborom (0:2), Miranu Srebrniču z Gorico (0:2), Zoranu Zeljkoviću s Koprom (0:2) in Nerminu Bašiću z Radomljami (1:2) ni uspelo. Foto: Vid Ponikvar Tudi v nedeljo bo odigrana le ena tekma. V večernih urah se bosta pod žarometi pomerila vodilna Olimpija in nepredvidljive Domžale. Obeta se trenerski spopad mladih strategov, 40-letnega Španca Alberta Riere in leto dni mlajšega Simona Rožmana, ki posvečata ogromno pozornost analizi tekmecev. Riera se je podpisal pod klubski rekord, saj je kot prvi v več kot 100-letni zgodovini ljubljanskega kluba odprl sezono s kar sedmimi zaporednimi zmagami.

Še več, na uvodnih šestih sploh ni prejel zadetka, ko pa je vrata zmajev zaradi poškodbe dlančnice zapustil Matevž Vidovšek, se je prvič zatresla mreža na zadnji tekmi proti Radomljam. A ne iz igre. Denis Pintol je bil premagan po strelu z bele točke. Nekdanji vratar Primorja bo med vratnicama vodilnega slovenskega kluba tudi v nedeljo, ko bo imel na derbiju Ljubljanske kotline opravka z Domžalčani, pri katerih v napadu izstopata hrvaška novinca Ivan Durdov in Franko Kovačević, zadnji dan prestopnega roka pa se jima je pridružil še mlajši rojak Bartol Barišić.

Olimpija se je v sredo zahvalila Marinu Pilju, ki je zapustil zmajevo gnezdo. Ljubljanski klub dosega imenitne rezultate, po katerih je načrt Riere in sodelavcev, da popelje Olimpijo do naslova, vedno bolj uresničljiv, za piko na i zeleno-beli rapsodiji v 1. SNL bi si nogometaši zaslužili še večji obisk. Zadnjo tekmo, ko je v Stožicah gostovalo Radomlje, je po uradnih podatkih 1. SNL spremljalo 1.500 gledalcev.

V sredo sta se močno okrepila, v ponedeljek ju čaka bitka

Uroš Korun se vrača na slovenske prvoligaške zelenice. Foto: Grega Valančič/Sportida Osmi krog bo potekal vse do ponedeljka. Končal se bo v Domžalah, kjer velja pričakovati nepredvidljivo srečanje. Radomljani so po odličnem začetku sezone močno popustili. Odkar se je poškodoval Ivan Čalušić, so na zadnjih štirih tekmah osvojili le dve točki in izpadli iz zgornje polovice razpredelnice. Vseeno pa so razlike na sredini lestvice minimalne, tako da bi že v primeru nove domače zmage bistveno izboljšali položaj. Po zadnjih okrepitvah, iz Murske Sobote je prišel Samsondin Ouro, pridružil pa se je tudi nekdanji slovenski reprezentant Uroš Korun, v Radomljah pričakujejo dvig rezultatske krivulje.

Podobno pa velja tudi za Bravo. Šiškarji so se v uvodnih krogih mučili z (ne)učinkovitostjo napada. Največkrat so izgubljali z 0:1, zapravljali priložnosti za točke, na lestvici pa padli na zadnje mesto. Ko je vrag vzel šalo, so izbranci Dejana Grabića vrnili nasmeh na lice dolgoletnega trenerja. V Sežani so s 4:0 nadigrali Tabor in si povrnili samozavest. Ko sta zadnji dan prestopnega roka prišla še David Flakus Bosilj in Tamar Svetlin, zadovoljstvu v vrstah mladega ljubljanskega kluba ni bilo videti konca. Bravo je prepričan, da bi lahko s tem kadrom izpolnil osnovni cilj, obstanek v ligi, morda pa še kaj več. In dokazal, da lahko postane samozadosten prvoligaš.

1. SNL, 8. krog: Petek, 2. september:

16.30 Gorica - Mura

17.30 Koper - Celje Sobota, 3. september:

17.30 Maribor - Tabor Nedelja, 4. september:

20.15 Olimpija - Domžale Ponedeljek, 5. september:

17.30 Radomlje - Bravo