Olimpija pošilja v ogenj novega vratarja, Mariboru grozi nov neslaven rekord

Sedmi krog 1. SNL, ki se bo začel danes v Sežani, končal pa v nedeljo v Murski Soboti, prinaša kar nekaj zanimivih vprašanj. Bo vodilna Olimpija brez poškodovanega Matevža Vidovška zadržala stoodstotni izkupiček, branilec naslova Maribor pa prekinil krizo in pozdravil prvo zmago po več kot mesecu dni? Vijolice, ki so v četrtek sklenile evropsko sezono, čaka v derbiju kroga še kako zahtevno gostovanje pri Muri.

Slovo kapetana Tabora

Erik Salkić je v karieri v 1. SNL branil barve Kopra, Interblocka, Olimpije in Tabora. Za Kraševce je v petih letih zbral 152 nastopov. Foto: SPS/Sportida Prvoligaška karavana se bo v 7. krogu Prve lige Telemach najprej ustavila na Krasu. Današnja tekma se bo začela ob 17.30. Drzna napoved direktorja Tabora Davorja Škerjanca, ki je pred začetkom sezone navkljub skromnim predhodnim rezultatom v letu 2022 dejal, kako bodo rdeče-črni s pomlajeno zasedbo znova pokvarili načrte marsikateremu favoritu, se je izkazala za resnično. Kraševci so pod vodstvom Dušana Kosića neporaženi že štiri tekme zapored. Če bi namesto remijev zbrali še kakšno zmago več, bi bili že blizu vrha, tako pa so se za zdaj udobno namestili v varno sredino.

Med tednom so zvezno vrsto okrepili z dvema Hrvatoma, pred srečanjem z Bravom, enim od največjih razočaranj aktualne sezone, pa bo na stadionu Rajka Štolfa slovesno, saj bo gledalcev v slovo pomahal Erik Salkić. Dolgoletni znanec 1. SNL, tudi kapetan Tabora, zapušča zelenice pri 35 letih. Mladi ljubljanski klub prihaja na Kras z željo, da se prebudijo strelci v napadu. Šiškarji so v tej sezoni dosegli le en zadetek, s čimer so z naskokom najslabši v ligi. Če ne bodo izbranci Dejana Grabića začeli tresti mrež pogosteje, bi lahko trpela njihova uvrstitev na lestvici. Po uvodni šestini sezone ne morejo biti zadovoljni, saj zasedajo zadnje mesto.

Iličić se vrača v Celje

Celjani bodo proti Novogoričanom lovili drugo zmago v tej sezoni. Podobno velja za vrtnice. Foto: Vid Ponikvar Zvečer se bosta za točke udarila Celje in Gorica. Varovanci Romana Pilipčuka ne skrivajo cilja, da se zavihtijo v zgornjo polovico razpredelnice. Če bi upravičili vlogo favorita proti vrtnicam, ki so v zadnjih petih krogih osvojile le točko, bi se Celjani povzpeli na mesta, kjer se delijo evropske vozovnice. To pa je tudi osnovni cilj vodstva kluba, enega redkih, ki je na sončni strani Alp zmožno omogočiti dražje nakupe želenih okrepitev. Ninu Kouterju kot paradnemu konju ''prenovljenega'' in ambicioznega Celja se želi pridružiti še Aljoša Matko, ki je v 1 SNL navduševal pri Bravu in Mariboru, pri Olimpiji pa ni izpolnil pričakovanj.

Novogoričani vstopajo v nadaljevanje sezone okrepljeni, med drugim se jim je pridružil tudi Hrvat Miroslav Iličić, ki se v knežjem mestu ni nadigral. Proti nekdanjim soigralcem bo imel motiv več, da dokaže, kako si je zaslužil več priložnosti. Dvoboj na stadionu Z'dežele se bo začel ob 20.15.

Stoodstotna Olimpija prvič brez nepremagljivega Vidovška

Matevž Vidovšek zaradi poškodbe dlančnice nekaj časa ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Sobotno dogajanje v 1. SNL se bo začelo v Stožicah, kjer bo zanimivo preveriti, ali je izjemen niz Alberta Riere in njegovih izbrancev − ljubljanski klub v več kot 100-letni zgodovini česa podobnega na začetku prvenstvene sezone ne pomni − kaj povzdignil zanimanje navijačev za ogled srečanj v živo. Španec ne skriva želje, da bi enkrat vodil nogometaše pred polnimi tribunami Stožic. Če se jih bo proti Radomljam zbralo več kot 1.500, kolikor je spremljalo zadnjo domačo tekmo proti Gorici, bo Olimpija na dobri poti.

Evforije zeleno-belih po veliki zmagi na derbiju v Kopru, kjer je z dvema zadetkoma blestel Svit Sešlar, ne gre prezreti, a je le nekaj dni po tem sledil udarec. Zaradi poškodbe dlani bo namreč kar nekaj časa odsoten prvi vratar Matevž Vidovšek. Korošec v tej sezoni še ni prejel zadetka, njegov niz nepremagljivosti traja kar 630 minut (vključno s prejšnjo sezono), kot kaže, pa bo med vratnici zmajev stopil poletni novinec iz Ajdovščine Denis Pintol.

Radomljani po izgubi Ivana Ćalušića, ki je zaradi hujše poškodbe kolena zapustil Slovenijo in se vrnil v Split, kjer ga čaka dolgotrajno okrevanje, še iščejo način, kako ponovno povezati zvezno vrsto tako učinkovito, da bi tekmecem povzročali toliko težav, kot so jih večino koledarskega leta 2022.

Koprčani v Domžale brez predsednika

Domžale so pod vodstvom Simona Rožmana na zadnjih štirih krogih osvojile osem točk in se zavihtele v zgornjo polovico razpredelnice. Foto: Grega Valančič/Sportida V soboto zvečer bo zelo zanimivo v Domžalah. Ko je rumena družina nazadnje odigrala domačo tekmo, je premagala Maribor (3:2), ceno že šestega zaporednega poraza vijolic pa je z odhodom plačal Radovan Karanović. Da bi se kaj podobnega ponovilo v nedeljo, ko bo v mestu ob Kamniški Bistrici gostoval Koper z Zoranom Zeljkovićem, enostavno ne gre verjeti. Koprčani so zelo zadovoljni z delom Ljubljančana, ki na lestvici zaostaja le za Olimpijo. V tej sezoni mu gre zelo dobro, idilo sta zmotila le dva dogodka.

Nesrečen izpad iz Evrope proti Vaduzu, ki je pozneje še dvignil formo ter senzacionalno izločil Konyaspor in dunajski Rapid ter se prvič v zgodovini Liechtensteina uvrstil v skupinski del evropskega tekmovanja, ter zadnji domači poraz proti Olimpiji (0:2). Po njem je bilo veliko govora o sporni odločitvi sodnika Slavka Vinčića, ko bi lahko po posredovanju Matevža Vidovška (slednji se je takrat poškodoval) nad Kaheemom Parrisom pokazal na belo točko. To je najbolj razburilo predsednika Kopra Anteja Guberca, ki zaradi kazni disciplinskega sodnika ne bo smel spremljati kanarčkov na dveh tekmah, začenši s tisto v Domžalah.

Izbranci Simona Rožmana so ujeli ugoden rezultatski niz, v zadnjih štirih nastopih so osvojili osem točk, mlada hrvaška napadalca Franko Kovačević in Ivan Durdov pa sta vse nevarnejša. Koper bo po drugi strani odigral prvo tekmo po tem, ko je tudi uradno ostal brez obrambnega stebra Žana Žužka.

Mariborčani niso zmagali že devet tekem zapored!

Mura je v zadnjem prvoligaškem nastopu v Spodnji Šiški premagala Bravo z 1:0, Matko Obradović pa je prvič ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida Nedelja prinaša vedno zanimiv prekmursko-štajerski nogometni spopad. Prvič, odkar je na Fazaneriji zaživela nova igralna površina, tribune pa so zdaj bližje dogajanju na zelenici, bo v Murski Soboti gostoval državni prvak Maribor. Ko so se vijolice nazadnje mudile v Prekmurju, so v zadnjem krogu prejšnje sezone s 3:1 odpravile ''nemotivirane'' črno-bele in se veselile prve kante po treh sušnih letih.

Le nekaj mesecev pozneje se Mariborčani spopadajo s skrb vzbujajočo krizo, saj niso premagali tekmeca na že devetih zaporednih tekmah. S tem so izenačili rekordni niz brez zmage v času državne samostojnosti, ki so ga dosegli leta 1995.

Mariborčani to poletje že vse od domače zmage nad Gorico (23. julij) čakajo na trenutek, ko bi se lahko razveselili zmage. Na lestvici so padli na skromno predzadnje mesto, novi trener Damir Krznar pa je z remijem proti Celju vsaj nekoliko popravil izkupiček. Le nekaj dni pozneje pa je Maribor po bolečem porazu v Romuniji izpadel iz Evrope. Hrvaški strateg je izbrancem očital pomanjkanje drznosti, poguma. V nedeljo ga pričakuje proti Muri bistveno več.

Mariborčani so v četrtek po porazu z 0:1 v Cluju sklenili evropsko sezono. Foto: Guliverimage

Če bo tako, bi lahko ljubitelji atraktivnega nogometa prišli na svoj račun, saj v tej sezoni na tekmah Mure še zdaleč ni dolgočasno. Slovenski prvak iz leta 2021 ima najboljši napad, a tudi drugo najslabšo obrambo v ligi! Dal je 11 zadetkov, prejel jih je prav toliko! Zato je bilo veselje Matka Obradovića, ko je v zadnji tekmi ostal nepremagan v Spodnji Šiški, nogometaš Žan Trontelj je pri tem zastreljal najstrožjo kazen, še toliko večje. Zdaj prihaja k Muri v goste Maribor, ki je na šestih tekmah prejel kar 14 zadetkov, s čimer je najslabši v prvenstvu. Na tekmo prejema več kot dva zadetka, zato čaka Krznarja v naslednjih dneh še ogromno dela.

1. SNL, 7. krog: Petek, 26. avgust:

17.30 Tabor - Bravo

20.15 Gorica - Celje Sobota, 27. avgust:

17.30 Olimpija - Radomlje

20.15 Domžale - Koper Nedelja, 28. avgust:

17.30 Mura - Maribor