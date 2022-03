Radomlje z zaušnico Bravu, Rožman se vrača v prazni Ljudski vrt

Začela se je zadnja četrtina prvenstva. Ker je na vrhu in na dnu razpredelnice precej izenačeno, podobno velja tudi za mesta, ki še vodijo v Evropo, treba pa je pričakovati še kako zanimivo končnico 1. SNL. Radomlje so na prvi tekmi z 2:1 (1:0) ugnale Bravo. Vodilni Maribor bo v praznem Ljudskem vrtu v soboto gostil vedno boljše Celjane, prvak Mura odhaja na Kras, v nedeljo bo ranjena Olimpija pričakala vedno motivirane Domžale, Koper pa se bo brez poškodovanega Maksa Barišića spopadel z zase neugodnim Aluminijem.

Prvoligaška karavana se je najprej ustavila v Domžalah, kjer se v tej sezoni v vlogi gostiteljev predstavljajo Radomljani. Mlinarji so končno končali strelsko krizo, saj so po 432 minutah vendarle zadeli v polno, ob tem pa so vknjižili še svojo osmo zmago v sezoni, s katero so se zasidrali na osmem mestu prvenstvene lestvice.

Poročilo s tekme:

Ko sta se ekipi srečali zadnjič, so Radomljani v Spodnji Šiški zmagali kar s 3:0, tokrat pa so bile Radomlje boljše z 2:1. Gostitelje je v vodstvo v 40. minuti popeljal Tomislav Mrkonjić, na drugi strani pa je v 52. minuti tekme po asistenci Lorena Maružina izenačil Nsana Simon. A Radomlje so nato udarile še drugič, v 57. minuti je bil z bele pike natančen Mrkonjić, ki je tako zadel še drugič na tekmi in postavil končni izid srečanja.

Bravo tako po 28 odigranih tekmah vsaj za zdaj ostaja na petem mestu z 39 točkami.

Radomlje : Bravo, foto: Grega Valančič/Sportida:

Se bodo Kraševci znova reševali v zadnjih minutah?

Sežančani na zadnjih štirih srečanjih v 1. SNL niso izgubili. Podobno velja tudi za Muro. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvoligaška nogometna sobota se bo začela na Krasu. Tabor je po zadnjih uspehih končno zadihal malce bolj sproščeno, a se rdeče-črni še vedno otepajo devetega mesta, ki po koncu sezone vodi v nepredvidljive dodatne kvalifikacije za obstanek proti drugoligaškemu podprvaku. Kosićeva četa želi zato narediti še korak več in skočiti najmanj na osmo mesto. Na zadnjih tekmah se je doma reševala v zadnjih sekundah. Najprej je ''pet minut pred dvanajsto'' pokvarila načrte Kopru, v zadnjem nastopu pa še Aluminiju.

Tokrat bo imela opravka s prvakom Muro, ki pod vodstvom Damirja Čontale prikazuje vedno boljše, pa tudi učinkovite predstave. Za vodilnim Mariborom zaostaja devet točk, tako da ni še rekla zadnje niti v boju za naslov. Prekmurci imajo v svojih vrstah tudi novopečenega slovenskega reprezentanta Tomija Horvata. Pri domačih bodo v napadu pogrešali kaznovanega Rodrigueja Bongonguija, Mura pa se bo skušala ob odsotnosti Jana Gorenca in Nardina Mulahusejnovića zanesti na svojo široko klop.

Štajerski derbi v praznem Ljudskem vrtu

Mariborski stadion bo v soboto znova prazen. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Štajerski spopad med Mariborom in Celjem predstavlja klasiko 1. SNL. Od začetka državne samostojnosti imata stalnega prvoligaša le Maribor in Celje. Do zdaj sta se pomerila že 106-krat, več kot polovica dvobojev pa je pripadla vijolicam (55). Celjani bodo v praznem Ljudskem vrtu naskakovali 23. zmago v prestižnem štajerskem derbiju, obračunu prvakov iz leta 2020 in najbolj trofejnega slovenskega kluba, ki ima v vitrinah že 15 naslovov državnega prvaka. Vodilni Mariborčani se spopadajo z rezultatsko krizo. Na zadnjih treh tekmah so osvojili dve točki. Ker pa so jim šli na roko rezultati najbližjih zasledovalcev, so zadržali prednost. Zdaj jo lahko še oplemenitijo.

Navijačev ne bo na tribunah, bi pa lahko podobno kot proti Muri bodrili vijolice z zunanje strani stadiona, v luči zadnjih nesoglasij med Mariborom in Nogometno zvezo Slovenije (NZS) pa bi se lahko nogometaši vnovič naposlušali različnih skandiranj na račun krovne zveze. Mariborski obrambi zaradi kazni ne bo dirigiral Nemanja Mitrović, Ognjen Mudrinski, ki je proti Muri zapravil kar nekaj zrelih priložnosti, pa ima priložnost, da ujame ali celo prehiti najboljšega strelca 1. SNL Maksa Barišića, ki je zaradi hujše poškodbe kolena že sklenil sezono.

Simon Rožman je v uvodnem delu sezone vodil Mariborčane, zdaj pa bo skušal premagati nekdanje varovance kot strateg Celja. Foto: NK Maribor

Gostje prihajajo v Ljudski vrt zelo motivirani. To velja zlasti za stratega Simona Rožmana, ki je v tej sezoni že vodil vijolice, a z njimi ni dosegal želenih rezultatov. Celjani so z zmago v Stožicah (4:2) nad Olimpijo napovedali dvig forme, najbolj vroč je slavljenec Mićo Kuzmanović, ki je v petek dopolnil 26 let.

Navijači Olimpije nezadovoljni, Domžale še verjamejo v Evropo

Dino Skender se je ob zadnjem porazu Olimpije naposlušal skandiranja navijačev zeleno-belih Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo bo najprej zelo zanimivo v Stožicah. Derbije ljubljanske kotline spremlja statistična zanimivost, da Domžalčani lažje prihajajo do točk na gostovanjih v Ljubljani kot pa na domači zelenici, enako pa velja tudi za zmaje. Zeleno-beli doživljajo največjo rezultatsko krizo v letu 2022. Po strelskem festivalu proti nemočnemu Aluminiju (6:0) so nanizali poraza proti Muri in Domžalah. Čeprav so na omenjenih tekmah dali štiri zadetke, so jih zaradi nezbranosti v obrambi in pomanjkanja sreče prejeli kar sedem.

Navijači Olimpije so nezadovoljni. Projektu nemško-hrvaškega vodstva z Dinom Skenderjem na trenerskem položaju niso več naklonjeni, v ekipi pogrešajo več slovenskih nogometašev, zlasti tistih mlajših, ki so v preteklosti že dobivali priložnosti. Pod vodstvom drugih trenerjev Olimpije. Zmajem bi lahko olajšal delo podatek, da bodo Domžalčani zaradi kazni pogrešali kapetana Senijada Ibričića, ki se je v 1. SNL večkrat izkazal proti Olimpiji. Dejan Djuranović s svojimi izbranci, med katerimi ne manjka obetavnih imen iz klubskega podmladka, še ni rekel zadnje v boju za (vsaj) četrto mesto, z novim neuspehom pa bi se upi rumene družine o Evropi bolj ali manj preusmerili v pokalno tekmovanje.

Koprčani prvič brez Barišića, prihaja skrajno neugoden tekmec

Koprčani so letos na Bonifiki odigrali že tri tekme, a osvojili le točko. Remizirali so proti Bravu, izgubili pa z Domžalami in Mariborom. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Uvodni krog zadnje četrtine prvenstva bo sklenil dvoboj na Bonifiki. Koprčani še vedno vztrajajo v boju za naslov, njihov položaj na lestvici pa bi bil še toliko boljši, če si ne bi na domači zelenici privoščili toliko spodrsljajev. Izbranci Zorana Zeljkovića v tem koledarskem letu doma sploh še niso zmagali. Nazadnje so proti discipliniranemu Bravu osvojili le točko (0:0), doletel pa jih je še toliko hujši udarec, saj je najboljši strelec tekmovanja Maks Barišić, izbran je bil tudi za najboljšega igralca jesenskega dela, zaradi poškodbe kolena že končal sezono.

Dodatne težave pred gostovanjem zadnjeuvrščenega Aluminija, ki je v tej sezoni ogromen trn v peti Kopra, saj je na treh tekmah osvojil kar pet točk (0:0, 3:1 – v Kopru, 1:1), predstavljata še odsotnosti Lamina Colleyja in Ivana Borne Jelića Balte. Seznam kaznovanih igralcev je pri gostih iz Kidričevega, ki pod vodstvom novega trenerja Roberta Pevnika še niso izgubili (po drugi strani tudi še niso zmagali), je še daljši. Manjkali bodo Jaka Bizjak, Nik Marinšek in Mario Musa, a novi strateg Kidričanov verjame, da bi lahko Aluminij v tej sezoni uresničil cilj in tudi v prihodnji sezoni nastopal med najboljšimi.

1. SNL, 28. krog: Petek, 18. marec:

Radomlje : Bravo 2:1 (1:0)

Mrkonjić 40., 57./11-m; Simon 52.

Poročilo s tekme. Sobota, 19. marec:

15.00 Tabor – Mura

17.30 Maribor – Celje Nedelja, 20. marec:

15.00 Olimpija – Domžale

17.30 Koper – Aluminij