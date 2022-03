Bravo z ničlo iz Domžal

Kalcer Radomlje : Bravo 2:1 (1:0) Športni park, gledalcev 200, sodniki: Borošak, Kordež, Horvat. Strelca: 1:0 Mrkonjić (40.), 1:1 Nsana (52.), 2:1 Mrkonjić (57./11-m.). Kalcer: Velić, Primc (od 86. Nuhanović), Guček, Mužek, Rugašević, Zabukovnik, Ćalušić, Šarić (od 80. Prohouly), Cerar (od 73. Jazbec), Mrkonjić (od 80. Bumbu), Guzina. Bravo: Orbanić, Milić, Jakšić (od 46. Trontelj), Križan, Kavčič, Kurtović, Nsana (od 75. Kirm), Španring, Kramarič, Kerin (od 10. Memić, od 46. Bajde), Maružin. Rumeni kartoni: Memić, Jakšić, Nsana, Milić.

Rdeči karton: /.

Radomlje : Bravo, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

V Domžalah sta se srečali ekipi, ki sta na zadnjih petih tekmah le enkrat zmagali. Domači so bili zadnje štiri tekme brez polnega izkupička, medtem ko so gostje nazadnje poskrbeli za odmevno slavje v Mariboru pred tremi krogi. Toda tokrat so bili Radomljani predvsem v prvem polčasu konkretnejši tekmec, v drugem pa prišli do osme zmage, po kateri so v vse varnejših vodah, kar zadeva obstanek v ligi. Zdaj so pri 31 točkah, zadnjeuvrščeni Aluminij jih ima ob tekmi manj devet manj. Bravo je ostal peti.

Radomljani so na tekmi prvi izpeljali nevarno akcijo, ko je v četrti minuti z leve strani iz bližine poskusil Ivan Ćalušić, toda Matija Orbanić je dobro posredoval. Pri Bravu, ki sicer v prvem polčasu ni resneje ogrozil domačega vratarja, pa so nato že v deseti minuti morali poseči po prvi menjavi, saj se je poškodoval Luka Kerin, menjal ga je Amar Memić.

Domači so zatem znova nevarno zagrozili v 13. minuti, ko je Tomislav Mrkonjić spretno, ob Marku Španringu, streljal, a za malo zgrešil cilj. Isti igralec je poskusil še dve minuti pozneje, a je bil spet premalo natančen.

Z roba kazenskega prostora je v 35. minuti premalo točno meril še Ivan Šarić, pet minut pozneje pa so Radomljani le povedli, ko je Mrkonjić svoj četrti gol dosegel z glavo iz bližine. Pred tem je Šarić zadel vratnico, nato pa z glavo podal pred gol do strelca radomeljskega zadetka.

V drugem polčasu je sprva Almin Kurtović v 48. minuti poskusil od daleč, a Emil Velić ni imel veliko dela, je pa Bravo izenačil v 52. minuti, ko je svoj ligaški prvenec z 18 metrov dosegel Simon Nsana.

Toda že v 56. minuti so prišli domači do najstrožje kazni, ko je ob Trontlju v kazenskem prostoru padel Šarić, minuto pozneje pa je Mrkonjić Šiškarje spet popeljal v vodstvo, kar je bil njegov peti gol na osmi tekmi za Bravo.

V 79. minuti je imel imenitno priložnost Ćalušić, a je v kazenskem prostoru zgrešil cilj, na drugi strani pa je štiri minute pozneje dobro posredoval Velić po strelu z glavo Martina Kramariča, kar je bila zadnja resna akcija tekme.

Radomljani bodo v 29. krogu 3. aprila gostovali pri Olimpiji, Bravo pa pri Aluminiju.