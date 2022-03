Branilci naslova upravičili status favorita in zanesljivo zmagali

V prvem sobotnem obračunu 28. kroga so v goste k predzadnji ekipi lige prišli državni prvaki, ki bi se z novimi tremi točkami približali tretji Olimpiji le na točko zaostanka in obenem ušli Bravu, ki je v petek izgubil proti Kalcerju. Na koncu so, po izenačenem prvem delu, v drugem upravičili status favorita in zanesljivo zmagali.

V prvem polčasu sta si ekipi razdelili obdobja, ko sta prevladovali na terenu, vseeno pa so imeli v seštevku več od igre gosti. A ob nekaj nevarnih akcijah se je izkazal domači vratar Jan Koprivec in polčas se je končal brez zadetkov.

Prvič je Mura poskusila s prostega strela v sedmi minuti, a je Luka Bobičanec zadel živi zid. V 25. in 26. minuti je bil dvakrat nevaren Žiga Kous, a je prvič meril mimo vrat, drugič pa je branil Koprivec. Še bolj natančen in za Koprivca bolj nevaren pa je bil naslednji poskus Mure s prostega strela, ko je v 39. minuti s kakšnih 22 metrov natančno udaril Bobičanec, a je bil domači vratar spet zbran.

Manj dela je imel na drugi strani Marko Zalokar. Vid Koderman in Mateo Monjac sta ga zgolj ogrela, bolj nevarna je bila akcija Fahda Ndzengujea v 17. minuti, ko je dobro sprejel dolgo podajo v kazenski prostor, vendar s kakšnih sedmih metrov nato slabo meril.

V nadaljevanju pa so gostje le pritisnili na plin in terensko premoč iz prvega dela spremenili še v zadetke. Po prvi nevarnejši akciji v nadaljevanju je namreč Bobičanec na robu kazenskega prostora iz igre lepo vrgel domačo obrambo, se obrnil in močno streljal, Koprivec pa je moral po žogo v mrežo.

Zadetek je muraše sprostil, postali so še bolj nevarni in sad takšne igre je bilo hitro povišanje vodstva. V 65. minuti so gostje pred kazenskim prostorom prišli do žoge in izvedli hitro akcijo po levi strani, nato pa je Tomi Horvat s kakšnih šestih metrov žogo neubranljivo poslal mimo Koprivca.

Mura je po zanesljivem vodstvu nekoliko umirila ritem, domači pa so sicer vzpostavili ravnotežje, a niso imeli pravih priložnosti za kaj več. Vse do 82. minute, ko je po prodoru s kakšnih 22 metrov nevarno udaril Monjac, vratar Zalokar pa je moral prvič v tem polčasu resneje posredovati in je žogo odbil. To pa je bila tudi zadnja večja priložnost, Mura je imela prek Žige Kousa še eno v sodnikovem dodatku, a je ostalo pri 0:2.

V naslednjem krogu bo sežanska ekipa 2. aprila gostovala v Celju, Mura pa bo 3. aprila gostila Koper.