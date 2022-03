Zdesetkani Koper z dvema goloma premagal Aluminij

Nogometaši Kopra, ki imajo velike težave s poškodbami, so v 28. krogu prve lige Telemach premagali Aluminij z 2:0 (1:0). Zadela sta Bede Osuji in Kaheem Parris.

Stadion Bonifika, gledalcev 300, sodniki: Matoša, Kasapović, Vojska.



Strelca: 1:0 Osuji (43./11 m), 2:0 Parris (46.).



Koper: Golubović, Rajčević, Krajinović, Novoselec (od 61. Bručić), Palčič, Izata (od 86. Đira), Guberac (od 28. Kotnik), Vešner Tičić, Šušnjara, Parris (od 86. Jašaragič), Osuji.

Aluminij: Janžekovič, Ploj, Martić, Azemović (od 85. Petek), Pečnik (od 46. Turčin), Šroler, Prša, Bolha (od 57. Kadrić), Nkama, Matjašič, Špehar.



Rumeni kartoni: Kotnik, Šušnjara; Šroler.

Rdeči karton: /.

Dodobra zdesetkani Koper, pri katerem so manjkali kaznovana Lamin Colley in Ivan Borna Jelić Balta ter poškodovani Maks Barišić, Žan Žužek, Stjepan Oštrek, Maj Mittendorfer, Luka Kambič in Renato Simić, za nameček pa se je v prvem polčasu poškodoval še Ivica Guberac, je na Bonifiki meril moči z ekipo, ki je v tej sezoni že zmagala na Obali, na preostalih dveh medsebojnih obračunih pa osvojila po točko. Tudi zasedba Roberta Pevnika ni igrala z vsemi orožji, saj so med drugimi zaradi kartonov manjkali Jaka Bizjak, Nik Marinšek in Mario Musa, v drugem polčasu pa se je poškodoval Klemen Bolha.

Uvod tekme ni ponudil posebej razburljivega dogajanja, tudi nadaljevanje je bilo skromno, kar zadeva strele. Ti so bili ob dokaj enakovredni predstavi v polju sila redki in obenem nenevarni. So pa domači v 43. minuti povedli, ko je z bele pike zadel Bede Osuji. Najstrožjo kazen so sodniki dosodili po pregledu posnetka, z roko je v kazenskem prostoru igral Emir Azemović. V sodniškem dodatku pa je na drugi strani Adnan Golubović brez posebnih težav obranil prosti strel Martina Šrolerja.

Kmalu po začetku drugega polčasa je Luka Šušnjara zgrešil z leve strani, nekaj sekund zatem pa je bil uspešnejši Kaheem Parris, ko je v kazenskem prostoru unovčil podajo Andreja Kotnika za hrbet gostujoče obrambe. Pozneje je domača zasedba mirno nadzorovala potek tekme, v 73. minit je sicer Johan Nkama poskusil od daleč, toda Golubović ni imel nobenih težav pri branjenju. Koprski vratar je moral precej resneje posredovati v 77. minuti, ko je predenj prišel Haris Kadrić.

V 80. minuti so Koprčani prišli do novega strela, poskusil je Osuji, vendar je Luka Janžekovič dobro opravil svoje delo. Malo zatem je Parris po protinapadu z roba kazenskega prostora zadel prečko, od katere se je žoga odbila na golovo črto.