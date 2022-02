V živo: Mariborčani v Domžalah napadajo prvo mesto

1. SNL, 22. krog: Ponedeljek, 21. februar:

Radomlje : Maribor 0:0* (-:-)



*tekma se je začela ob 17.30

Mariborčani, jesenski prvaki, so v leto 2022 vstopili s porazom v Stožicah. Trener Radovan Karanović ostaja prepričan, da si ga niso zaslužili, saj so imeli njegovi varovanci več od igre in priložnosti. Verjame, da so se iz poraza nekaj naučili, in bodo v nov izziv, gostovanje v Domžalah proti Radomljam, vstopili pokončno, polni motivacije. Podobno pa velja tudi za "gostitelje", ki so prejšnji ponedeljek pod taktirko Nermina Bašića povsem nadigrali Kidričane in namignili, kako so z zimskimi novinci, med katerimi ne manjka hrvaških nogometašev, zlasti tistih, ki jih je posodil splitski Hajduk, pomembnega partnerja mlinarjev, zadeli v polno.

Radomljani so poskočili na osmo mesto, tokrat pa bodo napadali zgodovinski izziv. Odkar nastopajo v 1. SNL, so se z vijolicami pomerili desetkrat, a niso še nikoli zmagali. Dvakrat so remizirali, drugače pa je Maribor gospodaril na igrišču in osemkrat zmagal. Bo tudi tokrat na krilih srbskih napadalcev, Ognjena Mudrinskega in Đorđeta Ivanovića, ki je s posameznimi potezami na večnem derbiju dokazal, da bi lahko že kmalu predstavljal dodano vrednost za moštvo, boljši od Radomelj?

Zeni Husmani je vodilnemu Kopru zabil dva gola. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koper ni poznal poraza na zadnjih šestih tekmah, in sicer od prvega novembra, ko ga je premagal Maribor. Malo pa je manjkalo, in proti Domžalam bi se na Bonifiki znašli v zaostanku že v deveti minuti, ko je le nekaj centimetrov mimo koprskega gola streljal Arnel Jakupović. Nekaj podobnega se je štiri minute pozneje na drugi strani pripetilo prvemu strelcu lige Maksu Barišiču. In to kar dvakrat. Prvi gol na tekmi so zabili gostje. Z roba kazenskega prostora je iz prve udaril Zeni Husmani in snel pajčevino. Evrogol za 1:0.

Trener Kopra Zoran Zeljković ne more biti zadovoljen. Foto: Vid Ponikvar Pritisk Koprčanov se je nadaljeval tudi v drugem polčasu, a niso in niso mogli premagati vratarja Ajdina Mulalića. Ubranil je tudi izjemno močan strel Nikole Krajinovića z več kot 20 metrov. Za neučinkovitost jih je v 55. minuti še enkrat kaznoval Husmani, tokrat po izvrstnem predložku Svena Karića Šoštariča v kazenski prostor.

Ko je Ivan Jelić Balta v 68. minuti dobil rdeči karton, saj je s prekrškom preprečil protinapad Domžal, so se Koprčani znašli še v dodatnih težavah. In deset minut do konca se jim je zgodila še ena podobna napaka: pordečel je Ivan Novoselec. Z dvema igralcema manj Koper ni uspel priti do preobrata. Domžale so zmagale z 2:0. To je šele peti poraz Kopra na dosedanjih 22 ligaških tekmah. Imajo le točko prednosti pred Olimpijo, ki bo prihodnji teden njihov naslednji tekmec.

Poročilo s tekme:

Rezervista Olimpiji priigrala preobrat v Sežani

Aldair, nekdanji član Tabora, je začel preobrat v Sežani. Foto: Nik Moder/Sportida Olimpija je na prvi nedeljski tekmi gostovala pri Dušanu Kosiću v Sežani. V 33. minuti so varovanci Dina Skenderja doživeli šok, ko je njihovo mrežo zatresel Žiga Ovsenek. Na odmor so Ljubljančani odšli z zaostankom, šele v 70. minuti pa so si lahko oddahnili, ko je izid poravnal nekdanji nogometaš Tabora Djalo Aldair, ki je v igro vstopil le pet minut pred tem. V 86. minuti so Ljubljančani dokončali preobrat in povedli z 2:1. Gol je dosegel Mario Kvesić, in to neposredno ob izvajanju kota! Tudi ta je v igro vstopil le sedem minut pred zadetkom.

Poročilo s tekme:

Prvaki premagali Aluminij

Damir Čontala Foto: Blaž Weindorfer / Sportida Slovenskim prvakom gre v koledarskem letu 2022 vedno bolje. Najprej so ostali praznih rok proti Olimpiji, nato remizirali z Bravom, zdaj pa so, to je bila njihova tretja tekma v spomladanskem delu, premagali Aluminij. Novi trener Mure Damir Čontala je tako dočakal prvo zmago, odkar je na vročem stolčku nasledil nekdanjega sodelavca Anteja Šimundžo. Črno-beli so si zmago zagotovili v 9. minuti, ko je bil z bele točke natančen Luka Bobičanec.

Sodnik Matej Jug je dosodil kazenski udarec po asistenci VAR (igranje domačega branilca z roko v kazenskem prostoru), Hrvat, ki je večji del jesenskega dela izpustil zaradi zdravstvenih težav, pa je dosegel drugi gol po vrnitvi na igrišča. V nadaljevanju srečanja so si gostitelji priigrali nekaj (pol)priložnosti, a je med vratnicama črno-belih blestel Marin Ljubić. Aluminij je tako še drugič zapored ostal brez točk na domačih tleh (in doseženega zadetka), tako da se Kidričani nahajajo v vse težjem položaju. Mura je na drugi strani ujela priključek z najboljšimi ekipami, za četrtouvrščenim Bravom zaostaja le točko.

Poročilo s tekme:

Bravo jo je Celjanom doma zagodel že četrtič zapored

Prvoligaško dogajanje 21. kroga se je začelo v Ljubljani, kjer sta se za prvoligaške točke v Spodnji Šiški pomerila Bravo in Celje. Izbranci Dejana Grabića, trenerja, ki se lahko v tem trenutku pohvali z najdaljšim stažem neprekinjenega vodenja prvoligaša, so dragoceno točko iz Murske Sobote, doseženo po še kako dramatičnih zadnjih minutah srečanja z Muro (vrnitev od 0:2 na 2:2), nadgradili z domačim uspehom proti Celjanom.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

Simon Rožman Foto: Grega Valančič/Sportida Sodnik iz Maribora Slavko Vinčić je do 7. minute domačim pokazal dva rumena kartona, najprej Marku Španringu, nato še Gregorju Bajdetu. Ta je v 15. minuti podajo Matije Kavčiča pretvoril v zadetek, v 21. minuti pa še drugič premagal celjskega čuvaja mreže Metoda Jurharja in postavil rezultat prvega polčasa (2:0), v katerem so bili Šiškarji nevaren tekmec. Rezultat je vztrajal do 77. minute, ko je Hrvat Loren Maružin zvišal na 3:0, kar je bil tudi končni rezultat.

Bravo se je po visoki zmagi utrdil na četrtem mestu in še konkretneje izpostavil kandidaturo za evropsko vozovnico, kar bi bil največji uspeh v zgodovini mladega ljubljanskega kluba, varovanci Simona Rožmana, ki je v drugem polčasu ponudil priložnost tudi zimskima novincema Lovru Bizjaku in Tomislavu Tomiću, pa vse bolj gori pod nogami. Po novem razočaranju, Celje je brez zmage že sedem tekem zapored, je slovenski prvak iz leta 2020 na lestvici padel na alarmantno osmo mesto.

Poročilo s tekme:

Najboljši strelci: 11 – Maks Barišić (Koper),

8 – Mustafa Nukić (Olimpija),

7 – Ognjen Mudrinski (Maribor), Kaheem Parris (Koper),

6 – Amadej Maroša (Mura), Dino Stančić (Tabor), Almedin Ziljkić (Olimpija),

5 – Ivan Božić (Celje), Lamin Colley (Koper), Gedeon Guzina (Radomlje), Bede Osuji (Koper), Lovro Maružin (Bravo),

4 – Rodrigue Bongongui (Tabor), Armin Đerlek (Aluminij), Dejan Georgijević (Domžale), Senijad Ibričić (Domžale), Arnel Jakupović (Domžale), Zeni Husmani (Domžale), Žan Medved (Celje), Nardin Mulahusejnović (Mura), Sandi Ogrinec (Bravo), Ivan Šarić (Radomlje).

Kako so v zimskem prestopnem roku "trgovali" slovenski prvoligaški klubi?