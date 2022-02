Koper zelo slab v obrambi, Domžale so jim zabile dvakrat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Kopra so v 22. krogu prve lige Telemach izgubili proti Domžalam z 0:2 (0:1). Oba gola je za Domžale zabil Zeni Husmani. Koper je dobil dva rdeča kartona.

Stadion Bonifika, sodniki: Mertik, Vukan, Herženjak.

Strelec: 0:1 Husmani (33.), 0:2 Husmani (55.).



Koper: Golubović, Mittendorfer, Novoselec, Krajinović, Palčič, Jelić Balta, Đira (od 57. Osuji), Vešner Tičić (od 65. Šušnjara), Barišić (od 65. Kotnik), Parris (od 73. Izata), Colley.



Domžale: Mulalić, Pišek, Klemenčič, Jurilj (od 79. Perc), Ibričić (od 89. Martinović), Markuš, Šoštarič Karič, Jakupović (od 89. Vuk), Alić, Ilenič (od 85. Dobrovoljc), Husmani.



Rumeni karton: Krajinović.

Rdeča kartona: Jelić Balta (68.), Novoselec (80.).

Izbranci Dejana Djuranovića so se znova pokazali v zelo dobri luči in se s Primorske vračajo s polnim plenom, glavni junak tekme pa je bil Zeni Husmani z dvema goloma. Domžale so še vedno šeste, a le še tri točke za petouvrščeno Muro, Koper, ki je tekmo končal z dvema igralcema manj, pa je prvi, a bi ga lahko v ponedeljek ob zmagi proti Radomljam na vrhu zamenjal Maribor.

Uvod tekme je ponudil nekaj nevarnosti na obeh straneh, pri Domžalah, kjer še vedno pogrešajo predvsem Dejana Georgijevića, je bil v deveti minuti le malce premalo natančen Arnel Jakupović, pri Koprčanih, ki so morali poseči po spremembah v obrambi po odsotnostih Karla Bručića in Žana Žužka, pa je dvakrat zgrešil prvi strelec lige Maks Barišić, najprej v 13. minuti z roba kazenskega prostora, minuto pozneje pa iz neposredne bližine.

Zeljković je pokritiziral obrambo svojih varovancev. Foto: Grega Valančič/Sportida V 33. minuti pa so povedli gostje, potem ko so odvzeli tekmecem žogo na desni strani, ta se je nato znašla na vrhu kazenskega prostora pri Husmaniju, ki jo je z lepim strelom poslal pod prečko za 1:0. Malce pozneje je nase opozoril Lamin Colley, ob Barišiću in Kaheemu Parrisu tretji član glavne koprske napadalne trojke, a se izid ni spremenil, tako kot tudi ne po Jakupovićevem prostem strelu v 39. minuti.

Tudi uvod drugega polčasa je bil živahen, med drugim je v 51. minuti močno sprožil Nikola Krajinović, izkazal pa se je Ajdin Mulalić, po kotu pa Colley v bližini gola ni prišel do pravega strela. Zato pa je v 55. minuti iz bližine zadel Husmani, ki je svoj četrti gol sezone dosegel po podaji Svena Šoštariča Kariča z leve strani pred gol, kjer domačim ni uspelo izbiti žoge.

Gosti so spet premešali domačo obrambo v 59. minuti, na koncu je v kazenskem prostoru zgrešil cilj Jakupović. V še večjih težavah so se domači znašli v 68. minuti, saj je Ivan Borna Jelić Balta dobil rdeči karton, ko je prekinil obetavno akcijo za gol gostov. Za piko na i slabemu koprskemu dnevu je v 80. minuti zaradi enakega razloga moral igrišče zapustiti še Ivan Novoselec, ob dveh igralcih manj pa Kopru ni uspelo ogroziti domžalske zmage. To bi lahko v sodniškem dodatku oplemenitil še Benjamin Markuš, a je zgrešil z roba kazenskega prostora.

"Znali smo izkoristili svoje priložnosti. Njihova stvar je, da oni svojih niso znali," je v prvi izjavi za Šport TV razplet tekme komentiral trener Domžal Dejan Djuranović. "Z disciplinirano igro smo držali nadzor nad igro na igrišču." Trener Kopra Zoran Zeljković je dogajanje povzel z naslednjimi besedami: "Jaz razumem, da ti včasih žoga ne gre noter, a jaz bi želel, da potem ne izgubiš. Bili smo zelo slabi v obrambi."