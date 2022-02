Maribor spet na prvem mestu

Nogometaši Kalcerja Radomelj so v Domžalah v 22. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Mariboru z 1:4 (0:2). Mariborčani so se z zmago vrnili na prvo mesto, Ognjen Mudrinski je dvakrat zadel in je zdaj drugi strelec slovenske lige.

Mariborčani so se po porazu na derbiju z Olimpijo hitro pobrali in zmagali v Domžalah proti Radomljam, ki so se v zelo lepi luči predstavile v prejšnjem krogu, ko so povsem nadigrale Aluminij. Mariborčani, ki so tako še tretjič v sezoni odpravili mlinarje, so že v uvodu tekmo postavili na želene tirnice in so se prebili na sam vrh lestvice, kjer imajo 42 točk, točko več od Kopra in dve več od Olimpije. Radomlje pa so ostale pri 22 točkah in so osme.

Na razmočenem igrišču je prvi zagrozil Gregor Sikošek, ko je v deveti minuti zgrešil z roba kazenskega prostora. Toda že minuto pozneje so gostje povedli, ko je Danijel Šturm podal z leve strani, z glavo pa je nato zadel Martin Milec.

Štajerci so podvojili prednost v 17. minuti, ko je Marko Alvir podal z leve strani, Ognjen Mudrinski pa je v kazenskem prostoru dobil skok in z glavo dosegel svoj osmi gol sezone.

V 23. minuti so se tudi Radomljani na kratko veselili zadetka Ivana Šarića, ki pa so ga sodniki po pregledu razveljavili zaradi prepovedanega položaja. V 31. minuti pa je bil spet blizu gola Mudrinski, ko je s strelom z glavo zadel prečko.

So imeli pa v 34. minuti tudi domači novo izjemno priložnost, ko je Oliver Kregar malce z desne v kazenskem prostoru poskusil ob tem, ko je bil vratar Ažbe Jug na tleh, ampak je na prvi vratnici odlično reagiral Gregor Sikošek in žogo izbil pred golovo črto. V teh trenutkih so bili domači sicer zelo pogumni in še nekajkrat povzročili nekaj panike v gostujoči obrambi, med drugim je Šarić zadel tudi vratnico. Martin Milec je zadel za 1:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V drugem polčasu je Maribor kmalu prevzel pobudo in prišel nekajkrat v kazenski prostor tekmeca, tudi nekajkrat streljal, a neuspešno, po drugi strani pa so Radomljani vse bolj poskušali ogroziti obrambo gostov, ki pa je v teh trenutkih brez posebnih težav opravljala svoje naloge.

V 67. minuti pa so Mariborčani odločili tekmo, najprej je Nemanja Mitrović po kotu s strelom z glavo zadel prečko, odbito žogo pa je čez golovo črto zbezal Mudrinski, za katerega je bil to deveti gol sezone in je drugi strelec za Koprčanom Maksom Barišićem (11). Tudi pozneje so bili nevarnejši Štajerci, med drugim je Milec z roba kazenskega prostora namučil domačega vratarja Emila Velića.

V 83. minuti pa so Radomljani le zmanjšali zaostanek, ko je s slabih 20 metrov z lepim strelom v levi zgornji kot mariborskih vrat zadel Sandi Nuhanović in tako poskrbel za malce bolj zanimivo končnico. Toda do nje ni prišlo, saj je v 88. minuti Rok Kronaveter spet povišal vodstvo, ko je v mrežo pospravil odbito žogo po strelu Jana Repasa.

Radomlje bodo v 23. krogu v nedeljo gostovale v Murski Soboti, Maribor pa bo dan prej gostil sežanski Tabor.