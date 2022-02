Prva zmaga Mure, odkar jo je zapustil Ante Šimundža

Aluminij : Mura 0:1 (0:1) Športni park, sodniki: Jug, Klančnik, Kovačič.

Strelec: 0:1 Bobičanec (10./11 m). Aluminij: Janžekovič, Musa, Nkama, Petek, Azemović (od 77. Branšteter), Pečnik (od 77. Brest), Bolha, Marinšek (od 66. Prša), Matjašič, Špehar (od 86. Kadrić), Turčin (od 66. Šroler).

Mura: Ljubić, Pucko, Maruško, Gorenc, Šturm, Ouro, Horvat, Beganović, Bobičanec (od 78. Kozar), Lotrič (od 66. Škoflek), Daku (od 93. T. Cipot). Rumeni kartoni: Azemović, Nkama; Horvat, Kozar, Šturm.

Rdeči karton: /.

Damir Čontala je kot trener Mure le dočakal prvo zmago. Ne posebej razburljiv obračun v Kidričevem je odločila najstrožja kazen Luke Bobičanca. Mura je zdaj pri 33 točkah in je ostala na petem mestu, Aluminij, ki je vendarle pokazal nekoliko boljši obraz kot proti Radomljam v prejšnjem krogu, pa je z 19 točkami zadnji.

Bobičanec zadel z bele točke

Sobočani, ki so pogrešali kaznovana Žigo Kousa in Nika Lorbka, so že v deseti minuti prišli do najstrožje kazni, po dolgem pregledu z VAR so sodniki dosodili igranje z roko enega domačih igralcev v kazenskem prostoru po podaji iz kota. Z bele pike je bil nato natančen Luka Bobičanec, ki je tako vpisal svoj drugi gol sezone.

Luka Bobičanec je dosegel drugi zadetek, odkar se je vrnil na igrišča po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe mišice. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 22. minuti so nase opozorili tudi domači, ko je s približno 20 metrov poskusil Gašper Pečnik, Marin Ljubić pa je dobro posredoval. Štiri minute pozneje se je na drugi strani izkazal tudi domači vratar Luka Janžekovič po nizkem strelu gostov. V 32. minuti je kosovski napadalec pri Muri Mirlind Daku za malo zgrešil cilj, to pa je bila tudi zadnja resna akcija teh dveh ekip v prvem polčasu.

Kidričani so imeli v drugem polčasu prvi lepšo priložnost, v 54. minuti je podajo neposredno z golove črte izbil Ljubić. Štiri minute pozneje pa je precej nenatančno meril Klemen Bolha. Sledilo je obdobje brez posebnega razburjenja, nekaj več so se v napadu razumljivo trudili gostitelji, a so črno-beli dobro zapirali dohode v nevarne cone.

V 72. minuti se je vendarle moral izkazati Janžekovič po močnem poskusu Tomija Horvata od daleč, toda nato je do konca tekme prekmurska zasedba nekako nadzorovala potek tekme, Aluminiju pa kljub napadalnejšim rezervistom ni uspelo posebej ogroziti tekmečevih vrat.

Aluminij bo v 23. krogu v petek gostoval v Celju, Mura pa bo dva dni pozneje gostila Radomlje.