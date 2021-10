Maribor skočil na tretje mesto, poslastica v Fazaneriji

Po reprezentančnem premoru, ki ni postregel s srečnim epilogom za člansko izbrano vrsto, saj je iz boja za SP 2022 izpadla že dva kroga pred koncem kvalifikacij, se nadaljuje klubsko državno prvenstvo.

Maribor upravičil vlogo favorita

V Ljudskem vrtu, kjer je v ponedeljek Kekova četa ostala praznih rok proti Rusiji (1:2), je pet dni pozneje NK Maribor upravičil vlogo favorita proti zadnjeuvrščenim Radomljam in se začasno povzpel na tretje mesto. Vijolice so bile nevarnejše, o čemer priča tudi razmerje strelov na gol (14:5), edini zadetek pa so dosegle v zadnji minuti prvega polčasa, ko je v polno zadel Hrvat Marko Alvir. Radomlje, ob odsotnosti kaznovanega trenerja Roka Hanžiča jih je v mestu ob Dravi vodil njegov pomočnik Amir Botonjić, so z obrambno igro namučile 15-kratne slovenske prvake, na koncu pa se jim načrt, da bi prvič v zgodovini 1. SNL ostale v Ljudskem vrtu neporažene, ni posrečil.

Radovan Karanović kot trener NK Maribor ostaja neporažen. Foto: Grega Valančič/Sportida

Maribor, ki ga do nadaljnjega vodi Radovan Karanović, je zmagal z 1:0. Strateg, rojen pred 53 leti v BiH, na vročem stolčku mariborskega kluba še ni izgubil, športni direktor Marko Šuler, ki išče primernega kandidata za novega trenerja Maribora, pa bi mu lahko ponudil možnost vodenja ekipe vsaj do konca jesenskega dela prvenstva. Po tekmi v Mariboru je kariero nogometnega sodnika sklenil Roman Glažar.

Sobotna poslastica v Fazaneriji pripadla Muri

Uvodno dejanje 13. kroga je pripadlo prvakom iz Murske Sobote. Nogometaši Mure so v prvoligaški poslastici, polni preobratov, premagali Aluminij s 3:2. Črno-beli so brez kaznovanega Matica Maruška in še vedno poškodovanega Luke Bobičanca strli odpor gostov iz Kidričevega sedem minut pred koncem, ko je mladi Afričan z nemškim državljanstvom Samsondin Ouro po natančnem strelu z razdalje popeljal Muro v vodstvo s 3:2 in se razveselil strelskega prvenca v 1. SNL.

Samsondin Ouru je s strelskim prvencem v 1. SNL poskrbel za zmago Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Dvoboj se je začel z ekspresnim avtogolom gostov, ko je imel neverjetno smolo Chinwendu Johan Nkama. Žogo je želel izbiti proti sredini, a se mu je načrt ponesrečil, tako da je žoga v atraktivnem loku zatresla mrežo njegovega moštva in premagala nemočnega Luko Janžekovića. Štajerci se niso predali, ampak po preobratu, v polno sta zadela Armin Đerlek in Rok Kidrič, povedli z 2:1. Mura je bila v tem obdobju nevarnejša, a je vseeno zaostajala, ko pa je Jan Gorenc v 73. minuti izenačil na 2:2, so se slovenski prvaki hitro vrnili v igro in nato po zaslugi zadetka Oura dočakali pomembno zmago, s katero so si okrepili samozavest pred četrtkovo evropsko tekmo z Rennesom.

Zeljković proti nekdanjemu klubu

Maks Barišić, s sedmimi goli prvi strelec 1. SNL, je v tej sezoni v Domžalah že dosegel dva zadetka. Takrat je zatresel mrežo Radomelj. Foto: Grega Valančič/Sportida Nedeljski spored se bo začel v Domžalah. V mestu ob Kamniški Bistrici bo gostoval vodilni Koper. Njegov trener Zoran Zeljković, ki bo v kratkem bogatejši za licenco, potrebno za vodenje prvoligaške ekipe v Slovenije, s tem pa se bodo Koprčani izognili nadaljnjemu plačevanju kazni, se vrača na stadion, kjer je z rumeno družino kot igralec osvajal lovorike. Zdaj jih želi kot trener s Koprčani. Po uvodni tretjini je na krilih zadetkov Maksa Barišića in Kaheema Parrisa na veličastnem prvem mestu, veliko slabše od pričakovanega pa so sezono začeli Domžalčani.

Na lestvici so šele na osmem mestu. "Formo moramo obrniti navzgor," razmišlja branilec Tilen Klemenčič. Domžalam motiva ne bo manjkalo, zmage proti vodilnemu tekmecu so vedno sladke, gostitelji pa jo bodo naskakovali brez poškodovanega mladega reprezentanta Benjamina Markuša, ki si je na dvoboju z angleškimi sovrstniki zlomil ključnico in bo počival dva meseca.

Skender na delu prvič po vrnitvi v Ljubljano

Dino Skender po odhodu iz Olimpije (začetek koledarskega leta 2021) ni vodil nobenega drugega kluba, ampak po dogovoru s prihajajočim vodstvom zmajev čakal na vrnitev v Ljubljano. Foto: Grega Valančič/Sportida V nedeljo zvečer bi lahko bilo zelo zanimivo v Stožicah. Prvič letos bo zmaje vodil Hrvat Dino Skender. Prihajajoči predsednik Olimpije Adam Delius, uradno namerava to postati na skupščini 19. oktobra, ga popolnoma podporo. Nemški podjetnik, ki bo tako nasledil Milana Mandarića, je v pogovoru za RTV Slovenija zaupal, zakaj se je odločil za prevzem Olimpije.

"Zaljubil sem se v Ljubljano. Bil sem na stadionu in videl navijače. To je bilo posebno doživetje. Odločitev seveda ni bila lahka, saj sem podjetnik. Zelo intenzivno sem razmišljal. Končno odločitev sem sprejel v mestu, ko sem pil kavo. Ljudje so bili zelo prijazni. Tisto noč sem nato ob 2.30 sam sedel na mostu, poleg mene pa je bil zmaj. Nobenega drugega ni bilo, saj smo bili srede pandemije. Začutil sem, da želi zmaj priti do mene. Zame velja filozofija, da se klub ne prodaja. Če bom zbolel, potem je treba seveda razmisliti. Želim zgraditi trdne temelje, a uspe mi lahko le, če sem dobrodošel. Če nisem dobrodošel, sem napačen predsednik," je komentiral nenavadno prigodo, ki jo je doživel v središču Ljubljane.

Kraševci so na zadnjem gostovanju v Ljubljani poskrbeli, da je Olimpija izpadla iz boja za prvaka še pred zadnjim krogom. Foto: Vid Ponikvar

Njegov cilj so polne tribune, 16 tisoč ljudi na tekmah Olimpije, nogometašem pa zagotavlja, da ne bo posegal po tako pogostih in radikalnih menjavah na najodgovornejših položajih, kot je to počel Mandarić. Vključno z zadnjo menjavo, ko je sredi reprezentančnega premora odpustil Sava Miloševića.

Usoda je hotela, da bo Skender prvič po vrnitvi v Ljubljani zaigral proti Taboru, ki ga vodi Dušan Kosić, znanec z nepozabnega lanskega celjskega trilerja (2:2), po katerem je Olimpija ostala brez naslova. Zdaj prihaja v Stožice s Sežančani, ki so jo na zadnjih treh gostovanjih kar dvakrat zagodli zmajem. Pri gostiteljih bosta za nastop kandidirala tudi nekdanji branilec Olimpije Goran Milović in novopečeni madžarski legionar Marko Futacs.

(Skoraj) nepremagljivi Bravo v Celju

Celjani imajo na domači zelenici kar nekaj težav na tekmah z Bravom. Foto: Grega Valančič/Sportida 13. krog bo sklenjen šele v ponedeljek, takrat se bosta v knežjem mestu udarila Celje in Bravo. Nekdanji rumeno-modri, ki v tej sezoni pogosto nastopajo v rdeči igralni opremi, niso zadovoljni z učinkom. Skromni rezultati so s trenerskega položaja odnesli Agrona Šaljo. Do konca jesenskega dela ga bo nasledil Simon Sešlar, ki je nazadnje na Bonifiki namučil vodilni Koper in ostal nepremagan (2:2). Tokrat bodo imeli Celjani opravki s tekmecem, ki so ga na domači zelenici na štirih prvoligaških tekmah le enkrat.

Mladi ljubljanski klub v tej sezoni izstopa po marsičem. Kot edini v tekmovanju je prejel manj kot deset zadetkov, mreža Šiškarjev se je na 12 tekmah zatresla zgolj petkrat, kar je spoštovanja vreden dosežek, Bravo pa je pod taktirko Dejana Grabića grenkobo poraza izkusil le enkrat. Tudi v tem je najboljši v tej ligi. Celjani so na drugi strani, čeprav je vodstvo napovedovalo drzne cilje, izgubili na kar polovici odigranih srečanj, na šestih od 12. Zdaj bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da 13. krog za njih ne bo nesrečen.

1. SNL, 13. krog: Sobota, 16. oktober:

Mura : Aluminij 3:2 (1:1)

Nkama 3./ag., Gorenc 74., Ouro 83.; Đerlek 29., Kidrič 59.

Poročilo s tekme. Maribor : Radomlje 1:0 (1:0)

Alvir 45.

Poročilo s tekme. Nedelja, 17. oktober:

17.00 Domžale - Koper

20.15 Olimpija - Tabor Ponedeljek, 18. oktober:

17.00 Celje - Bravo