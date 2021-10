Zaletel zadel za prvo zmago Celja po štirih tekmah

Celje - Bravo 1:0 (0:0)



Arena Z'dežele, gledalcev 400, sodniki: Borošak, Šumer, Horvat.

Strelec: 1:0 Zaletel (81.).



Celje: Raduha, Marandici, Flis, Zaletel, Kadušić, Majevski (od 73. Medved), Šporn, Begić (od 60. Kuzmanović), Svetlin, Božić (od 87. Zec), Sokler (od 60. Jakobsen).

Bravo: Josipović, Kavčič, Drkušić, Križan, Španring, Nsana, Trdin (od 86. Kramarič), Trontelj, Ogrinec (od 74. Sever), Maružin (od 74. Bajde), Memić (od 74. Kancilija).



Rumeni kartoni: Flis, Marandici, Šporn; Trontelj.

Rdeči karton: /.

Celjani so najboljšo obrambno ekipo lige, ki je do te tekme prejela vsega pet zadetkov, pričakali brez kaznovanega Žana Benedičiča in bolnega Matica Vrbanca, kljub temu pa so v končnici tekme po vstopu Žana Medveda in Adama Jakobsena ljubljanski zasedbi zadali sploh prvi poraz v gosteh.

Grofje so tako slavili po nizu štirih tekem brez zmage, Bravo, ki je pogrešal Andraža Kirma, pa je izgubil prvič po štirih tekmah. Kljub porazu je Bravo ostal drugi na lestvici s 23 točkami (toliko kot Olimpija za njim), vodi pa Koper s 27. Celjani, pri katerih je Simon Sešlar po dveh neodločenih izidih vpisal svojo prvo zmago, ostajajo sedmi.

Fotogalerija s tekme v Celju, foto Grega Valančič/Sportida:

Po zgolj nekaj sekundah so imeli domači izjemno priložnost za vodstvo, ko je Vanja Drkušić slabo oddal žogo, do nje je pripel Ester Sokler, ki je obšel vratarja Brava Renata Josipovića, toda nato na golovi črti zadel Matijo Kavčiča. Takoj zatem so Celjani še dvakrat vnesli nemir v sicer najboljšo obrambo lige, a ostali brez vodstva.

Pozneje pa je Bravo organiziral svoje vrste in v 15. minuti je Sandi Ogrinec po kotu poskusil z glavo in za malo zgrešil cilj. Po nekaj minutah mirnejše predstave je v 26. minuti pri domačih poskusil še Tamar Svetlin, toda tudi njegov strel je ukrotil Josipović.

V 32. minuti je na drugi strani zgrešil Amar Memić, v 43. minuti so Ljubljančani slabo izvedli protinapad pet proti trem, v isti minuti pa je z roba kazenskega prostora močno sprožil Mark Španring, Florjan Raduha pa je žogo odbil čez prečko.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V uvodu drugega polčasa sta sledila po en bolj ali manj nenevaren strel na eni in drugi strani, v 58. minuti pa je Tjaš Begić ukradel žogo Mitji Križanu, na koncu podal do Svetlina, a je bil ta premalo natančen s strelom z roba kazenskega prostora.

V 68. minuti je z volejem previsoko meril tudi Adam Jakobsen, v 71. minuti pa je od daleč za malo zgrešil še Ivan Božić. Kmalu po vstopu v igro je v 76. minuti malce čez gol žogo poslal Žan Medved, v 81. minuti pa so napadalnejše odločnejši Celjani povedli.

Po kotu z desne strani je z glavo najprej streljal Medved, Josipović je žogo odbil, a le na glavo Žana Zaletela, ki je poskrbel za 1:0. Zaletel je malce pozneje spet poskusil izkazal pa se je Josipović (ta je klonil prvič po 452 minutah).

V 89. minuti je na drugi strani sam pred Raduho prišel Miha Kancilija, a je celjski vratar izvrstno posredoval z metom pod noge, ob tem pa so sodniki dosodili še prepovedan položaj, ki je bil mejni in bi ga ob zadetku preverili s tehnologijo Var.

Celje bo v 14. krogu v soboto gostovalo v Kidričevem, Bravo pa bo gostil Domžale.