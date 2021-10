Prišel pred nekaj dnevi, pa že postal junak Olimpije

Z nedeljsko tekmo med Olimpijo in Taborom (1:0) se je simbolično sklenilo več kot šestletno obdobje ljubljanskega kluba, v katerem je imel glavno besedo pri vodenju kluba predsednik Milan Mandarić. Zmaji so pred maloštevilnim občinstvom premagali borbene Sežančane, edini zadetek na srečanju pa je dosegel novinec Marko Futacs. Čeprav je z zmaji treniral komaj nekaj dni, je zaigral od prve minute. ''Ta odločitev se nam je na koncu obrestovala,'' mu je po dvoboju čestital Dino Skender, povratnik v Ljubljani, ki je po slabem letu znova vodil Olimpijo in nakazal, v katero smer bi lahko šli zmaji pod novim vodstvom.

To je bil dvoboj, na katerem bi se lahko govorilo o poslavljajočem se predsedniku Milanu Mandariću. O njegovem muhastem ritmu nenehnih sprememb in nepredvidljivih menjav, a tudi vloženih milijonih evrov, s pomočjo katerih je Olimpijo popeljal do petih lovorik. V torek bo na skupščini tudi uradno predal ljubljanski klub v roke Adamu Deliusu in se poslovil od zmajevega gnezda, v katerem je preživel dobrih šest let. To je bil tudi dvoboj, na katerem bi se lahko govorilo o novem (starem) trenerju Dinu Skenderju, ki uživa veliko podporo bodočega prvega moža Olimpije.

Fotogalerija s tekme v Ljubljani, foto Grega Valančič/Sportida:

No, na koncu je tekmo najbolj zaznamoval zelo uspešen debi madžarskega novinca, o katerem poročajo mnogi športni mediji slovenskih severovzhodnih sosedov. Le kako ne bi, ko pa je zmagovalca obračuna, na katerem je Dušan Kosić po selitvi v Sežano izkusil prvi poraz v prvenstvu, odločil ravno zadetek nekdanjega velikega upa madžarskega nogometa.

Strelski prvenec na prav posebni tekmi

Pri 31 letih želi Futacs dokazati, da še ne sodi v staro šaro. V zadnji sezoni je igral na Madžarskem in za ZTE dosegel le štiri zadetke. V Ljubljano se je odpravil med sezono kot prosti igralec. Foto: Grega Valančič/Sportida Kdo je sploh Marko Futacs? Je 31-letni Madžar, visok skoraj dva metra, ki je v nogometu prehodil zanimivo pot, polno vzponov in padcev. Ni manjkalo zadetkov, a tudi krutih poškodb in nepričakovanih zapletov z navijači, ki so prišli do izraza zlasti v Splitu. Na poti, v kateri je zamenjal veliko držav (Francija, Nemčija, Anglija, Turčija, Hrvaška in domača Madžarska), najbolj pa izstopal pred štirimi leti, ko je bil v dresu Hajduka najboljši strelec hrvaškega prvenstva, si je nabral ogromno izkušenj. Te so mu na nedeljski tekmi s Taborom, ko je debitiral za Olimpijo, prišle še kako prav. Zlasti v 53. minuti, ko je spremljal igrivo akcijo Timija Maxa Elšnika in Mustafe Nukića.

To je bil eden izmed redkih napadov, v katerih je obramba Kraševcev pokazala nezbranost in ranljivost. Ko je Nukić spomnil na zadnjo sezono, v kateri je bil še kot napadalec Brava kralj asistenc v 1. SNL, in mojstrsko poslal v ogenj visokega Madžara, se je slednji zelo izkazal. Prehitel je Jana Koprivca in spretno potisnil žogo v mrežo Tabora.

Dino Skender je novo poglavje v Stožicah začel z zmago. Potožil je, kako ga pri delu s trenutnim kadrom pri zmajih omejuje pravilo, da lahko za vsako tekmo kandidirajo le trije tujci, ki ne prihajajo iz držav evropske unije. Pri Olimpiji je slednjih namreč kar šest, tako da polovica izmed njih ne sme sedeti niti na klopi. Proti Taboru tako niso dobili priložnosti Lamine Tall Jr., Sava Petrov in Mihailo Perović. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako se je vpisal v zgodovino na prav posebni tekmi, saj je v krstnem nastopu v 1. SNL dočakal strelski prvenec in odločil zmagovalca na zadnjem dvoboju Olimpije, na katerem je bil njen predsednik Milan Mandarić. Vsaj na papirju. Že v torek bo namreč drugače, takrat naj bi bil na skupščini, če ne bo presenečenja, za prvega moža kluba ustoličen Adam Delius, ki želi skupaj s trenerjem Dinom Skenderjem popeljali zmaje do večjih in še odmevnejših uspehov.

Najbolj je pomembna zmaga

Zmaji so se z zmago nad Taborom prebili na tretje mesto, prihodnji teden pa jih čaka gostovanje pri vodilnemu Kopru. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Čaka se skupščina, po kateri bo gospod Delius vse hitro pojasnil. Kratkoročno želimo priti do največjih ciljev v slovenskem nogometu. Z Olimpijo pa bi radi naredili tudi dolgoročno zgodbo. Nikoli nisem dobil priložnosti s klubom opraviti daljše priprave. Ko bo zimski premor, bomo lahko še bolj napredovali. Verjamem, da lahko v bližnji prihodnosti naredimo več tudi v Evropi,'' je poudaril mladi hrvaški strateg po nedeljski tekmi, na kateri je Olimpijo vodil prvič po desetih mesecih. Prvič letos.

''To je bila težka tekma, tako je vedno s Taborom v Ljubljani. Pogumno smo šli v tekmo z dvema novima igralcema (poleg Futacsa je od prve minute zaigral tudi Goran Milović, ki je vskočil namesto poškodovanega Antonia Delamee Mlinarja, op. p.). Na koncu se je izpostavilo, da je to dobro. Iskali smo se še, lahko bi bili bolj razigrani v napadu, a smo tudi zadeli prečko ter imeli še nekaj priložnosti. Najbolj je pomembna zmaga, to je dobro za samozavest, veseli me tudi, da smo mrežo ohranili nedotaknjeno,'' je pohvalil izbrance, zlasti oba novinca, na položaju zadnjih zveznih igralcev sta se mu dopadla Tomislav Tomić in Timi Max Elšnik, po njegovem okusu pa je odigral tudi Mustafa Nukić.

Kosić: Olimpija je bila premagljiva

Sežančani so izgubili prvič pod vodstvom Dušana Kosića v prvenstvu. Foto: Grega Valančič/Sportida V taboru Tabora so bili prepričani, da bi lahko v Ljubljani dosegli več in ostali (še enkrat več) neporaženi. Zmajem so v zadnjih sezonah v Stožicah pogosto mešali štrene, tokrat pa so doživeli tesen poraz. Sploh prvi, ki ga je v prvenstvu na klopi Tabora doživel trener Dušan Kosić. ''Preveč nervozno smo krenili v tekmo. Prvi polčas ni bil pravi, v drugem pa je bilo malce boljše, takrat so si ustvarili nekatere polpriložnosti, a jih nismo izkoristili. Olimpija svojo je,'' je poudaril Erik Salkić, pred leti tudi nogometaš Olimpije, ki je pred kratkim postal očka in zaigral v Ljubljani s posebnim motivom.

''Olimpija je bila premagljiva,'' je poudaril njegov trener Kosić. ''Ta poraz peče. Gol smo prejeli iz nič. Olimpija je odigrala super akcijo. Hoteli smo se vrniti v igro, a na vsej tekmi nismo bili dovolj kvalitetni v zadnji tretjini,'' je Ljubljančan pojasnil, da njegovi varovanci niso imeli dovolj kakovostnih rešitev, da so zamujali s podajami, naklonjen pa jim ni bil niti nogometni element, saj se v njihove noge ni odbila nobena žoga. ''Manjkal je kanček sreče,'' je dodal po srečanju, na katerem sta bili ekipi izenačeni tako v strelih na gol (12:12) kot tudi v strelih v okvir vrat (3:3).

Asmir Sagrković je sredi drugega polčasa ocenil, da ni bilo potrebe za najstrožjo kazen v korist gostov iz Sežane. Foto: Grega Valančič/Sportida

O sporni sodniški odločitvi iz 66. minute, v kateri je po stiku z Nejcem Vidmarjem v kazenskem prostoru padel na tla Dino Stančić in je zadišalo po najstrožji kazni, ni želel veliko govoriti. Takrat je piščalka sodnika Asmirja Sagrkovića ostala nema tudi po posvetu z VAR. Tudi sam si je ogledal posnetek in dejal: ''Verjetno gospodje bolje vidijo.''

S takšnimi stvarmi se noče obremenjevati. Trudi se, da bi to njegovi varovanci sprejeli kot dejstvo, ki ga ne morejo spremeniti, ter šli naprej. Zaveda se namreč, da prav hitro prihajajo novi zahtevni izzivi. Že prihodnjo nedeljo bodo tako v Sežani gostili Maribor, katerega začasni trener Radovan Karanović si je v družbi sodelavca Aleša Mertlja ogledal dvoboj v Stožicah. To bo priložnost, da Kosićeva četa po štirih tekmah spet občuti sladkost zmage.