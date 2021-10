Skender začel novo poglavje pri Olimpiji z zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Olimpije so v 13. krogu Prve lige Telemach v Ljubljani premagali CB24 Tabor Sežano z 1:0 (0:0).

Olimpija : CB24 Tabor Sežana 1:0 (1:0) Arena Stožice, gledalcev 500, sodniki: Sagrković, Mikača, Švarc.

Strelec: 1:0 Futacs (53.). Olimpija: Vidmar, Boakye, Milović, Crnomarković (od 85. Korun), Pavlović, Tomić, Elšnik, Nukić, Ziljkić (od 74. Kapun), Futacs, Aldair (od 90. Sešlar).

CB24 Tabor Sežana: Koprivec, Salkić, Briški, Ristić (od 64. Salkić), Guerrico, Grobry, Krivičić (od 86. Tolić), Kljun (od 77. Fahd), Mihaljević (od 64. Mavretič), Bongongui (od 64. Kosi), Stančič. Rumeni kartoni: Milović; Krivičić, Grobry, Ristić.

Rdeč karton: /

Nogometaši Olimpije so proti neugodnemu Taboru prišli do novih treh točk. V igri niso blesteli, a za novega trenerja Dina Skenderja, ki je drugič sedel na vročo ljubljansko klop, je bil zagotovo bolj pomemben rezultat kot pa umetniški vtis. Zadovoljen je tudi tudi, da sta okrepitvi, ki ju je pripeljal s seboj, pokazali, da nanju lahko računa. Goran Milović, ki je za Olimpijo že igral, je dobro opravil obrambne naloge, Madžar Marko Futacs pa je pokazal tisto, za kar so ga novi lastniki ljubljanskega kluba pripeljali, dosegel je gol, edini na tekmi.

Dvoboj ni postregel s spektakularno predstavo. Ekipi sta sicer dobro stali igrišči, tekmecem v fazi napada nista puščali veliko prostora, tako da tudi priložnosti ni bilo veliko.

Elšnik atraktivno v prečko, Madžar odločil zmagovalca

Prvo so imeli gosti, že v četrti minuti je Rodrigue Bongongui lepo sprejel žogo v kazenskem prostoru, jo zavrnil Dominiku Mihaljeviću, toda ta je iz ugodnega položaja streljal mimo gola.

Najlepšo potezo tekme so gledalci videli v 12. minuti minuti, ko je Timi Max Elšnik z volejem lepo zadel žogo, toda ta je končala v prečki, ki se je tresla še dolgo po tem. V okvir gola je v prvem delu s pomočjo enega od branilcev Tabora streljal tudi Futacs, toda Jan Koprivec se ni pustil presenetiti.

Olimpije je prvič v tej sezoni vodil Dino Skender, ki je na trenerskem položaju nasledil Sava Miloševića. Foto: Grega Valančič/Sportida

Omenjena strela Olimpije sta bila v prvem delu edina v okvir vrat na obeh straneh, tudi v drugem polčasu ekipi nista bili kaj dosti bolj aktivni pri strelih. Je pa eden vendarle končal v mreži.

V 53. minuti je Mustafa Nukić podal žogo Futacsu, ki se je sam znašel pred Koprivcem in v zraku poslal žogo mimo njega v mrežo.

Do konca tekme sta imeli ekipi nekaj polpriložnosti, Futacs je tudi dosegel še en zadetek, a iz nedovoljenega položaja, tako da se izid ni spremenil. Trener Gostov Dušan Kosić, ki je Skenderju v predlanski sezoni s Celjem speljal naslov prvaka, je moral tokrat Hrvatu čestitati.

Olimpija bo v naslednjem krogu gostovala v Kopru, Tabor bo gostil Maribor.