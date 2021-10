Alvir spravil vijolice v dobro voljo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Maribora so v 13. krogu Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje z 1:0 (1:0).

Maribor : Kalcer Radomlje 1:0 (1:0) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 1500, sodniki: Glažar, Gabrovec, Skok.

Strelec: 1:0 Alvir (45.). Maribor: Jug, Milec, Mitrović, Voloder, Sikošek, Vrhovec, Repas (od 78. Makoumbou), Alvir, Požeg Vancaš (od 78. Šturm), Sellouki (od 64. Žugelj), Mudrinski.

Radomlje: Marjanović, Pogačar (od 59. Varga), Guček, Mužek, Primc (od 70. Blaić), Žulj, Nuhanović (od 70. Cerar), Zabukovnik, Kregar (od 70. Guzina), Božić, Šarić (od 90. Petek). Rumeni kartoni: Žugelj; Božić, Kregar.

Rdeči karton: /.

V Ljudskem vrtu sta se srečali ekipi, ki sta v prvi ligi na zadnjih šestih tekmah zbrali najmanj točk. Radomlje so v tem obdobju zbrale štiri točke (vse na zadnjih dveh tekmah), Maribor, ki je bil v nizu treh tekem brez poraza, pa šest. Bolj zadovoljni so s tekme, na kateri je zadnjič vlogo sodnika odpravljal Roman Glažar, odšli Štajerci. Odločil je zadetek Marka Alvirja ob koncu prvega polčasa.

Maribor, ki je v Ljudskem vrtu dobil še peto prvoligaško tekmo proti Radomljam, je vsaj začasno skočil na tretje mesto, Radomlje ostajajo zadnje.

Marko Alvir je dosegel edini zadetek na srečanju v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mariborčani so se večino prvega polčasa kar mučili z zaprto igro tekmeca, eden bolj aktivnih v iskanju lukenj v strnjeni obrambi gostov je bil Ognjen Mudrinski, ki je streljal kmalu po začetku tekme, potem v 18. minuti, ko je njegov poskus ubranil Darko Marjanović, v 41. minuti pa je meril še malce premalo natančno s strelom z glavo.

So pa gosti, ki niso bili posebej nevarni, dobili zadetek v izdihljajih polčasa, ko je Martin Milec najprej z desne strani podal na drugo stran do Rudija Požega Vancaša, ta pa je z leve strani kazenskega prostora na kratko podal pred gol, kjer je bil Marko Alvir in žogo poslal pod prečko za vodstvo z 1:0.

Tudi v uvodu drugega polčasa so bili domači nevarnejši, v 51. minuti je znova z glavo meril Mudrinski, na mestu pa je bil Marjanović. Nekaj trenutkov zatem so nase opozorili tudi Radomljani, toda na koncu ostali brez pravega nevarnega strela.

Rok Hanžič (levo) zaradi kazni ni smel voditi Radomelj. Tako je goste vodil njegov pomočnik (na sliki na sredini) Amir Botonjić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mudrinski bi lahko v 53. minuti podvojil prednost, a je zadel Marka Žulja, sicer pa se je nato dogajanje malce umirilo, občasno so gledalci videli kak preblisk Maribora, v 80. minuti pa tudi strel Žulja, s katerim pa Ažbe Jug ni imel nikakršnih težav.

V 84. minuti je Milec poskusil z desne strani, toda žogo poslal mimo nasprotne vratnice, kot se je izkazalo, je bila to tudi zadnja nevarnejša akcija tekme.

Maribor bo v 14. krogu prihodnjo nedeljo gostoval v Sežani, Radomlje pa bodo gostile Muro.