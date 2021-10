Obnovljeni Ljudski vrt s kipom Josipa Primožiča - Toša

V Mariboru so danes slovesno odprli obnovljene prostore stadiona Ljudski vrt. Po zaključeni rekonstrukciji zahodne tribune je občina uredila tudi promenado ob Ljudskem vrtu, ki jo po novem krasi kip telovadca in umetnika Josipa Primožiča - Toša. Naslednja na vrsti za obnovo je Dvorana Tabor, kjer je bila danes uvedba izvajalca v delo.

Obnova zahodne tribune Ljudskega vrta, ki je sledila dokončanju ureditve prostorov pod južno in severno tribuno, se je zaključila na začetku tega poletja. Streha z znamenitim lokom je ohranila prejšnjo podobo, zamenjali pa so sedeže ter zgradili hodnik, ki povezuje tudi severni in južni trakt, dvigalo in platforme za kamere.

Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA Uredili so tudi okolico stadiona, postavili Promenado Josipa Primožiča - Toša ob zahodnem delu dvorane Lukna in ob njej dodali tudi manjši park. Tam so danes odkrili spomenik omenjenega telovadca, ki ga je izdelala akademska kiparka Vlasta Zorko.

Za postavitev tega kipa si je že več let prizadevala skupina Mariborčanov, ki je tudi zbrala sredstva za njegovo izdelavo. Predsednik njihovega društva Ivan Gorjup je pojasnil, da želijo s tem iztrgati tega pomembnega človeka iz pozabe. "Da bo Maribor lahko izkoristil svoje priložnosti, potrebuje samozavestne, tudi drzne in širokopotezne meščane in meščanke, ki imajo radi to mesto. Josip Primožič - Tošo je bil eden takšnih ljudi – ljudi, ki so splezali visoko in spodbujajo k vrhu tudi druge," je v govoru na današnji slovesnosti dejal Gorjup.

Kip predan v oskrbo občini

Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA Kip so danes predali v nadaljnjo skrb mariborski občini, župan Saša Arsenovič pa se je javno zavezal, da bodo dobro skrbeli zanj. Kot je dejal, je štirikratni svetovni prvak Josip Primožič - Tošo lahko navdih za druge Mariborčane in Mariborčanke, obnovljeno območje Ljudskega vrta pa prostor, kjer lahko izživijo svoje sanje: "Želimo si, da to postane prostor spominov in prihodnosti."

Z vlaganji v športno infrastrukturo želi občina po besedah Arsenoviča dvigovati kakovost življenja v samem mestu, v načrtih pa imajo še marsikaj. Spomnil je, da sta v načrtu obnova Langerjeve vile ob stadionu, kjer bo sedež mestne četrti Koroška vrata, in postavitev prvega športnega vrtca v mestu. Prav tako naj bi obnovili še tamkajšnje košarkarsko igrišče in ga poimenovali po Ivu Daneuu, postavili fitnes na prostem, montažno teniško dvorano in zgradili garažno hišo pod pomožnim nogometnim igriščem stadiona Ljudski vrt.

Za zdaj zaključena dela v Ljudskem vrtu so po besedah podžupana Sama Petra Medveda stala nekaj manj kot osem milijonov evrov.

Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Uraden začetek obnove Dvorane Tabor

Danes so z uvedbo izvajalca v delo uradno začeli tudi obnovo Dvorane Tabor. Zaradi previsokih ponudb na prvem razpisu za izvedbo gradnje so morali razpis ponoviti, zato se je projekt podražil, glavnina del pa naj bi bila izvedena prihodnje leto. Pogodbena vrednost za prvo fazo obnove dvorane je po novem 4,3 milijona evrov, od tega bo 3,2 milijona evrov prispevala država. "Od danes naprej je torej Dvorana Tabor gradbišče," je povedal Medved.

Še vedno pa se zatika pri obnovi srednjega bazena v pokritem kopališču Pristan, ki je že več let zaprt. Medved je danes pojasnil, da so izvajalcu na njegovo prošnjo podaljšali rok za dokončanje del do konca novembra. Podžupan upa, da bodo do konca leta bazen vendarle lahko odprli.