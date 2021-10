Mura po preobratu do zmage nad Aluminijem

Mura : Aluminij 3:2 (1:1) Stadion Fazanerija, sodniki: Obrenović, Praprotnik, Pospeh.

Strelci: 1:0 Nkama (3./avtogol), 1:1 Đerlek (28.), 1:2 Kidrič (59.), 2:2 Gorenc (73.), 3:2 Ouro (83.).



Mura: Obradović, Šturm (od 80. Pucko), Karamarko, Gorenc, Karničnik, Lorbek (od 63. Ouro), Horvat, Maroša (od 63. Klepač), Lotrič (od 80. K. Cipot), Kous, Mulahusejnović.



Aluminij: Janžekovič, Ploj, Nkama, Azemović, Bolha, G. Pečnik, Matjašič (od 63. T. Pečnik), Prša (od 82. Dodlek), Marinšek, Đerlek, Kidrič (od 86. Kadrić).



Rumeni kartoni: Kous; Prša, Kidrič, G. Pečnik.

Rdeči karton: /.

Sobočani, ki so pogrešali kaznovanega Matica Maruška, so še šesto ligaško tekmo zapovrstjo končali neporaženi. Do 73. minuti je celo kazalo na poraz, a sta Jan Gorenc in Samsondin Ouro poskrbela, da je poln plen ostal doma. Z 20 točkami se je soboška zasedba točkovno izenačila s tretjeuvrščeno Olimpijo.

Aluminij, ki se je kljub odsotnosti kaznovanega Tina Martića je pokazal v precej spodobni luči, pa je tretjič zapovrstjo igrišče zapustil brez zmage, skupno pa je doživel šesti poraz in ostaja predzadnji.

Vratar Aluminija Luka Janžeković je moral prvič po žogo v svojo mrežo že v tretji minuti, ko ga je premagal soigralec. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Tekma se je za slovenske prvake začela odlično, saj so povedli že v tretji minuti. Takrat je po podaji z leve strani nespretno izbijal žogo Johan Nkama in premagala lastnega vratarja Luko Janžekoviča. Ta je moral posredovati v 21. minuti, ko je poskusil Nardin Mulahusejnović, toda sprožil je prešibko.

Sobočani so bili nevarni še v 37. minuti, ko je po kotu z leve strani z glavo streljal Amadej Maroša, na golovi črti pa mu je veselje preprečil Jure Matjašič, povratnik v Aluminijevo zasedbo po avanturi v Celju.

Kidričani so prišli do izenačenja v 28. minuti, ko je Armin Đerlek streljal s 14 metrov, na poti proti golu pa se je žoga od Jana Gorenca, ki je poskusil blokirati strel, odbila za hrbet nemočnega Matka Obradovića.

V drugem polčasu so spet nase sprva resno opozorili domači, natančneje Mulahusejnović, ta je poskusil v 50. minuti, Janžekovič je njegov poskus ustavil, nato pa še v 57. minuti, ko je žogo že poslal mimo Aluminijevega vratarja, a jo je tik pred golov črto v kot izbil Emir Azemović.

Kar nekako proti toku dogajanja pa so dve minuti pozneje gosti prišli do prednosti. Klemen Bolha je z lepo dolgo podajo našel Roka Kidriča, ki je malce z leve strani kazenskega prostora zadel za 2:1.

Blizu zadetku je bil tudi Tilen Pečnik v 68. minuti, ko je žogo z roba kazenskega prostora poslal malo mimo vrat. Isti igralec je v 72. minuti zadel še zunanji del mreže.

Mura je prišla do zmage sedem minut pred koncem dvoboja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pravi del mreže pa je v 73. minuti na veselje domačih navijačev zadel Gorenc, ko je po kotu z desne strani s strelom z glavo poskrbel za izenačenje. Muri pa je popoln preobrat uspel v 83. minuti, ko je Samsondin Ouro z nizkim strelom z več kot 30 metrov premagal Janžekoviča.

Zadnjo priložnost je imel Žiga Kous, ki je v 88. minuti z volejem žogo poslal čez gol.

Mura bo v 14. krogu prihodnjo nedeljo gostovala pri Radomljah, Aluminij pa bo dan prej gostil Celje.