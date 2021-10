Poslastica v Domžalah pripadla Koprčanom

Domžale : Koper 2:3 (1:2) Stadion v športnem parku Domžale, gledalcev 400, sodniki: Šmajc, Žunič, Kalan.

Strelci: 1:0 Pišek (12.), 1:1 Barišić (25.), 1:2 Barišić (30.), 2:2 Georgijević (54.), 2:3 Osuji (82.). Domžale: Mulalić (od 35. Štubljar), Žunič, Vuklišević, Pišek, Klemenčič, Georgijević, Ibričić, Šoštarič Karič, Jakupović (od 75. Vuk), Alić (od 46. Jurilj), Husmani.

Koper: Golubović, Bručić, Jelić Balta, Colley, Osuji (od 83. Simić), Palčič, Žužek, Barišić, Oštrek (od 70. Bešir), Rajčević, Varešanović (od 76. Vošnjak). Rumeni kartoni: Ibričić, Vuklišević; Oštrek.

Rdeč karton: /

Ekipi Domžal in vodilnega Kopra sta kljub temu, da sta nastopili oslabljeni, pokazali zelo zanimivo predstavo, polno nevarnih akcij, priložnosti in golov. Koprčani so bili boljši tekmec in so zmagali povsem zasluženo, saj bi lahko že v prvem polčasu vodili z visoko razliko. Prvo ime prvega dela je bil Maks Barišić, ki je dosegel oba gola, glede na priložnosti pa bi lahko že v 45 minutah napolnil domžalsko mrežo. V drugem polčasu je bila nato igra bolj enakovredna, z nekaj več sreče bi Domžalčani lahko prišli vsaj do točke.

Preobrat Kopra v režiji Barišiča

Maks Barišič je v tej sezoni dosegel že devet zadetkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Koprčani, ki bodo tako zagotovo na prvem mestu prvenstvene razpredelnice tudi po 13. krogu, so tekmo odlično začeli, že v prvih dveh minutah so imeli dve lepi priložnosti, zapravila sta ju Lamin Colley in Barišić. Slednji je z lobom že premagal vratarja Ajdina Mulačića, a je Tilen Klemenčič žogo odbil še preden bi prešla golovo črto.

Za zgrešeni priložnosti je sledila kazen. Janez Pišek je v deseti in 12. minuti dvakrat poskušal s streloma od daleč, njegov močan poskus je vratar Adnan Golubović zaustavil, drugega, malo manj močnega, a natančnejšega, pa ne.

V 22. minuti je dišalo po drugem golu domače ekipe, Zeni Husmani je podal žogo v prazen prostor, Arnel Jakupović je sam pritekel pred vratarja, ga tudi že premagal, toda žoga je zletela mimo leve vratnice.

Tudi za to neizkoriščeno priložnost je hitro prišla kazen. Barišić se je še drugič na tekmi znašel iz oči v oči z Mulalićem, tokrat je bil nekoliko bolj odločen, mimo vratarja je poslal žogo v mrežo.

Le nekaj minut pozneje je bil Barišić spet v akciji, Mulalić mu je strel ubranil, toda le nekaj trenutkov pozneje je najboljši strelec lige poskusil še enkrat. V 30. minuti je bil natančnejši, s strelom po tleh je poskrbel, da je žoga ob desni vratnici končala, kjer je želel.

Barišič je imel do konca polčasa še dve priložnosti, v zadnjih trenutkih prvega dela preigral že preigral 17-letnega Lovra Štubljarja, ki je v domžalski vratih malo pred tem zamenjal poškodovanega Mulalića, toda Andraž Žunič je na golovi črti preprečil njegov nov zadetek.

Georgijević izenačil, Osuji pa popeljal Koper do zmage

Trener Domžal Dejan Djuranović ne more biti zadovoljen z rezultati v tej sezoni. Foto: Vid Ponikvar V 51. minuti je z glavo v polno z glavo zadel Dejan Georgijević, toda sodnik je zaradi domnevnega nedovoljenega položaja pred tem gol razveljavil, že v naslednjem napadu pa je na drugi strani Ivan Jelić po podaji Barišića zadel vratnico.

Tri minute pozneje pa je vendarle dobil tisto, za kar je bil malo prej prikrajšan. Senijad Ibričić je izvedel kot z leve strani, na drugi vratnici je bil najvišji Damjan Vuklišević, Georgijević je bil z glavo spet natančen, tokrat so sodniki gol priznali.

V 72. minuti bi Koprčani spet lahko vodili, po podaji Mateja Palčiča iz prostega strela z desne strani je z glavo streljal Jelić Balta, vendar je žoga zletela čez gol.

A gostom se je v 82. minuti ponudila priložnost za popravni izpit. Karlo Bručić je z leve strani poslal predložek na drugi vratnici, kjer je žogo neoviran pričakal Bede Amarachi Osjuji, ki jo je s strelom od tal poslal pod prečko.

Domžalčani bi v zadnjih trenutkih vendarle lahko prišli do točke, toda Georgijevič je iz neposredne bližine zadel le prečko.

V naslednjem krogu bodo Koprčani gostili Olimpijo, Domžale pa bodo gostovale v Ljubljani pri Bravu.