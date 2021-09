Koper proti Muri po povrnitev prvega mesta

V uvodni nedeljski tekmi 11. kroga je Aluminij na domačem terenu z 0:1 priznal premoč Bravu. Domžale so ob predstavitvi nove uradne himne gostile Maribor, navijači pa so videli kar šest zadetkov in remi s 3:3. Koper bo po dveh zaporednih porazih igral s prvakom Muro v Murski Soboti. Prva tekma kroga je v soboto pripadla zadnjeuvrščenim Radomljam, ki so po velikem preobratu presenetili Olimpijo (3:2), zmajem pa je še dodatno pokvarila večer novica, da bodo morali v naslednjem krogu odigrati večni derbi v Mariboru brez najboljših strelcev Mustafe Nukića in Almedina Ziljkića. V ponedeljek bo Celje z novim trenerjem Simonom Sešlarjem gostilo Tabor.

1. SNL, 11. krog: Nedelja, 26. september:

Mura pred spektaklom v Londonu po maščevanje nad Koprom

Nedeljski večer bo v znamenju spopada Mure in Kopra, na katerem bo v središču zanimanja Nardin Mulahusejnović. Legionar iz Bosne in Hercegovine je bil v prejšnji sezoni najboljši strelec 1. SNL, po prihodu Zorana Zeljkovića na Bonifiko, ko so njegove zamisli v igri temeljile na drugačnem profilu napadalcev, pa je sledila selitev v Prekmurje. Mulahusejnović se je med strelce vpisal že na prvi tekmi, a mu je nato zagodla bolezen. Če mu bo zdravje dovoljevalo, mu proti nekdanjim soigralcem ne bo manjkalo motivacije, da se dokaže.

Mura bo v nedeljo gostila Koprčane, nato pa jo čakajo "sladke" priprave na gostovanje pri zvezdniškem Tottenhamu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Z Muro ga čakajo številni izzivi. Že v četrtek namreč sledi največja poslastica, kar so jo v tej sezoni deležni nogometaši 1. SNL, saj bo Mura v skupinskem delu konferenčne lige gostovala na enem najbolj modernih stadionov na svetu v Londonu. Pomerila se bo proti zvezdnikom Tottenhama, a še ne razmišlja o tem spektaklu. Najprej se želi maščevati Koprčanom za poraz na Bonifiki (2:3), ko se je pri Kopru med strelce vpisal tudi … Mulahusejnović!

Fazanerija, ki je med tednom gostila kvalifikacijsko srečanje ženskih reprezentanc za SP 2023, na katerem so se Slovenke izjemno upirale favoriziranim Francozinjam (2:3), bo tako prizorišče zelo zanimivega srečanja. Koprčani želijo po dveh zaporednih domačih porazih prekiniti črni niz in zadržati vodilni položaj. To bo izpit zrelosti stratega kanarčkov Zorana Zeljkovića, ki se bo spopadel s starim trenerskim mačkom Antejem Šimundžo. Tekmo, ki se bo začela ob 20.15, bo sodil Matej Jug.

Nor drugi polčas za remi Domžal in Maribora

Domžalčani so pred srečanjem z vijoličastimi na prvo težavo naleteli že pred prvim sodnikovim žvižgom. Na ogrevanju se je namreč poškodovala poletna okrepitev Dejan Georgijević, na njegovo mesto v začetni enajsterici pa je vskočil prekaljeni Slobodan Vuk. Za dodatne težave je v 29. minuti z zadetkom poskrbel tudi kapetan gostov Blaž Vrhovec. Mariborčani so nato z minimalno prednostjo odšli tudi na glavni odmor.

Takoj na začetku drugega polčasa, natančneje v 49. minuti, so vijoličasti svoje vodstvo podvojili, natančen pa je bil mladi Nino Žugelj. Le dve minuti kasneje pa nova sprememba na semaforju. Tokrat so zabili domači, upanje na preobrat pa je z zadetkov navijačem vlil Enes Alić. Tudi ta rezultat pa ni zdržal dolgo, saj je Ognjen Mudrinski v 61. minuti s svojim drugim zadetkom na zadnjih dveh srečanjih ponovno poskrbel za občutnejše vodstvo gostov. Domžalčani so nato prevzeli pobudo, kar se jim je obrestovalo v 78. minuti, ko so si priborili najstrožjo kazen, ki jo je izkoristil kapetan Senijad Ibričić. V 87. minuti pa je bil izid že poravnan, nato pa se je vmešal VAR. Zadetek Zenija Husmanija je bil po ogledu videoposnetka vendarle priznan in domači so prišli do izenačenja. Ostalo je pri remiju s katerim pa so po dvakratnem zaostanku z dvema goloma verjetno bolj zadovoljni v domžalskem taboru.

Prvenec Memića za skok Brava na vrh

Uvod v nedeljsko dogajanje na zelenicah 1. SNL je pripadel Aluminiju in Bravu. Srečanje v prvem polčasu ni ponudilo nič pretresljivega, obe ekipi sta se v slačilnico odpravili brez doseženega zadetka. V 63. minuti pa je gostom uspelo zatresti mrežo Aluminija. Bravo je povedel po zadetku Amarja Memića. To je bil tudi edini zadetek na srečanju, s katerim so se Ljubljančani zavihteli na vrh prvenstvene lestvice, kjer bodo, v primeru neuspeha Kopra na večerni nedeljski tekmi proti Muri, morda tudi obstali.

Radomljani presenetili Olimpijo

Nogomet je zelo nepredvidljiv. To je dokazal tudi večerni sobotni spopad med Olimpijo in Radomljami, kjer so se z veliko vlogo favorita spopadli gostitelji, a na koncu ostali brez vsega. Zmajem je dolgo kazalo odlično. Po zaslugi dveh zadetkov Mustafe Nukića, ki je na zadnjih dveh tekmah zadel v polno kar štirikrat in na lestvici najboljših strelcev tekmovanja prevzel vodstvo, so vse do 83. minute vodili z 2:1. Zadnjeuvrščene Radomlje so prek Oliverja Kregarja, nekdanjega upa ljubljanske Olimpije, ki se je razveselil strelskega prvenstva v prvi ligi, prvič premagale obrambo zmajev v 40. minuti. V drugem polčasu sprva ni bilo resnejših priložnosti za zadetek, po izključitvi Nukića, ki mu je glavni sodnik Nejc Kajtazović pokazal dva rumena kartona, pa so sledile mučne minute za navijače Olimpije.

Radomljani so v deseti medsebojni prvoligaški tekmi z Olimpijo dočakali prvo zmago. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kaj kmalu po odhodu 30-letnega napadalca z igrišča so Radomljani izenačili na 2:2. Neposrečeno izbijanje žoge Nejca Vidmarja je izkoristil Gedeon Guzina. Žoga se je v gneči odbila prav do njega, napadalec iz BiH pa je z neposredne bližine zatresel mrežo Olimpije. Le nekaj minut pozneje je sledil še večji šok za Ljubljančane, saj je Ivan Šarić z izjemnim strelom z roba kazenskega prostora poskrbel za popoln preobrat. Po zadetku Dalmatinca je sledil še dodaten udarec za zmaje, saj je v sodnikovem podaljšku rumeni karton prejel tudi Almedin Ziljkić. Zaradi izpolnjene kvote, to je bil njegov četrti rumeni karton v tej sezoni, bo moral izpustiti naslednje srečanje, to pa je ravno večni derbi v Ljudskem vrtu. Trener Savo Milošević ni skrival ogorčenja nad sodniško odločitvijo.

Radomljani so zadržali prednost in v 10. medsebojni prvoligaški tekmi z Olimpijo dočakali prvo zmago (po dveh remijih in sedmih porazih), hkrati pa prekinili tudi niz sedmih zaporednih porazov v 1. SNL. Izbranci Roka Hanžiča, ki je po slavju po tretjem zadetku prejel rdeči karton in se moral preseliti na tribune, še vedno ostajajo na zadnjem mestu, a so se približali najbližjim sosedom na razpredelnici. Olimpija na drugi strani ni uresničila cilja. Na treh zaporednih domačih tekmah je želela osvojiti vseh devet točk. Premagala je Celje in Domžale, proti Radomljam pa je kljub dvakratnemu vodstvu ostala praznih rok, s tem pa tudi ostala na tretjem mestu. Če bi osvojila vsaj točko, bi se povzpela na vrh.

Kosić se vrača v Celje

V knežjem mestu bo v ponedeljek slavnostno. V Celje se prvič, odkar je prekinil sodelovanje z ''rumeno-modrimi'' (pozneje so vse bolj pogosto ''rdeči'') in jih popeljal do zgodovinskega državnega naslova, vrača Dušan Kosić. Ljubljančan vodi sežanski Tabor, s katerim je odlično začel prvoligaško zgodbo. Na treh tekmah je osvojil sedem točk in se s češnjicami utrdil na šestem mestu. Na Krasu so lahko zadovoljni z izkupičkom, povsem drugače pa je v Celju. Klubsko vodstvo je po prihodu številnih poletnih novincev, med katerimi so prednjačili nekdanji mlajši reprezentanti, ki so v karieri že sodelovali z zdaj že bivšim trenerjem Agronom Šaljo, visoko dvignilo lestvico. Napovedovalo je boj za najvišja mesta, a tega rezultati niso potrdili. V desetih krogih je Šalja popeljal izbrance le do desetih točk, kar je bilo premalo.

Pred dobrim letom se je tako Dušan Kosić kot trener Celja veselil naslova državnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljančan se je po porazu v Mariboru (0:2) poslovil od vročega stolčka, nanj pa se podaja Simon Sešlar. Nekdanji slovenski reprezentant s tem doživlja trenerski izziv kariere. ''Lagal bi, če bi rekel, da nisem komaj čakal na to priložnost, saj je Celje moj klub, sredina, v kateri sem odrasel in na katero imam zelo lepe spomine. Ponosen sem, da sem tukaj in s strokovnim štabom bomo naredili vse, da bomo čim hitreje zabeležili čim več dobrih rezultatov,'' je dejal 47-letni trener. Kakšni so njegovi cilji? Želi si, da bi ekipa delovala bolj čvrsto, zlasti pa z večjo mero samozavesti. Želi si, da bi navijači skozi igro varovancev prepoznali, koliko je vsem, ki oblečejo celjski dres, mar do grba in privržencev.

Kot trener Celja bo debitiral proti staremu znancu s slovenskih zelenic Kosiću, ki v novi vlogi nima najlepših izkušenj z nekdanjim klubom, saj je edini poraz, odkar vodi Tabor, doživel prav proti Celjanom. A takrat se je igrala pokalna tekma za vstop v četrtfinale, ne pa za prvoligaške točke. Glede tistih tekem so rdeče-črni, ki najbolj prisegajo na strelsko formo Rodrigueja Bongonguija in Marka Krivičića, še neporaženi. Na dvoboju bo delil pravico Bojan Mertik.

