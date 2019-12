V Lozani pozvali k najostrejšim sankcijam za Rusijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodni olimpijski komite (Mok) je v Lozani na srečanju z vodilnimi funkcionarji olimpijskih in športnih zvez pozval k najhujšim možnim sankcijam za Rusijo, ki ji očitajo manipuliranje z dopinškimi podatki.

Predlog za ostro kazen so na dvodnevnem zasedanju v javnost spravili dva dni pred tem, ko bo Svetovna protidopinška agencija (Wada) odločila, ali bodo Rusijo črtali z mednarodnih tekmovanj.

"Strinjali smo se, da je bil to napad na šport in da morajo ta dejanja voditi k najostrejšim sankcijam proti odgovornim," so pri Moku zapisali v sporočilu za javnost.

Wada bo pomembno zasedanje svojega izvršnega odbora, ki je bil sprva načrtovan 9. decembra v Parizu, izpeljala prav v Lozani. Na tem zasedanju bodo znane dokončne sankcije za Rusijo zaradi manipulacije podatkov o dopinških testih.

Posebna komisija Wade je zaradi neupoštevanja dopinških pravil že predlagala, da se ruskim športnikom tudi v naslednjih štirih letih prepove nastope na mednarodnih tekmovanjih.

Tudi vodja ruske protidopinške agencije (Rusada) Jurij Ganus je v nedavnem pogovoru za AFP dejal, da pričakuje dolge kazni za ruske športnike ter popolno prepoved nastopa na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu 2020 in zimskih v Pekingu 2022.

Preiskovalci Wade sumijo, da je prejšnje vodstvo laboratorija v Moskvi prirejalo laboratorijske podatke in na ta način skušalo zakriti dopinške primere, ki jih je podpirala Rusija.

Rusija je zaradi sistematične uporabe dopinga kazen doletela že pred lanskimi zimskimi olimpijskimi igrami, njeni športniki in športnice so lahko v južnokorejskem Pjongčangu nastopali zgolj pod olimpijsko zastavo.

