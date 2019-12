Predsednik Fife Infantino bo postal član Moka

Bach je v Lozani še povedal, da bosta člana Moka obenem postala tudi Jasuhiro Jamašita, predsednik Japonskega olimpijskega komiteja, in David Haggerty, predsednik Mednarodne teniške zveze.

Omenjeno trojico je v članstvo predlagal izvršni odbor (IO) Moka, potrditi pa jih morajo še člani 135. zasedanja Moka 19. januarja prihodnje leto v Lozani, kjer bodo tedaj potekale tudi zimske olimpijske igre mladih.

Mok je začel tudi razpravo, da bi južnokorejski Pjongčang gostil mladinske olimpijske igre 2024. Bach je pri tem izpostavil, da bi lahko pri izvedbi poleg gostiteljice Južne Koreje sodelovala tudi Severna Koreja, "če bodo to dopuščale okoliščine".

Organizatorji olimpijskih iger v Tokiu prihodnje leto pa so sporočili, da bodo na zgodnejše ure premaknili tekmovanja v triatlonu in konjeniškem krosu, ki bodo uro pred doslej načrtovanimi. V Saporo so po navodilih Moka pred tem že prestavili maraton in tekme v hitri hoji.

