Umrl nekdanji predsednik Moka Jacques Rogge

V 80. letu starosti je umrl nekdanji predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Jacques Rogge, so danes sporočili iz Moka. Rogge je olimpijsko družino vodil med letoma 2001 in 2013, ko ga je zamenjal zdajšnji predsednik Nemec Thomas Bach.

"Jacques je ljubil šport in je bil rad s športniki. Svojo strast do športa je prenesel na vsakogar, ki ga je poznal. Njegovo veselje do tega je bilo prav nalezljivo," je v sporočilu za javnosti o svojem predhodniku povedal Bach.

V Moku dodajajo, da se je Rogge, po poklicu kirurg, z modernizacijo in preoblikovanjem mednarodnega komiteja za vselej zapisal v olimpijsko gibanje. Njegov projekt pa so med drugim tudi olimpijske igre mladih, ki so prvo izvedbo doživele v Singapurju 2010.

Olimpijska zastava na sedežu Moka v Lozani, pred olimpijskim muzejem in na vseh nepremičninah Moka bo v naslednjih petih dneh izobešena na polovici droga, so še zapisali pri Moku in vse nacionalne olimpijske komiteje pozvali, naj sledijo njihovemu zgledu.

Nasledil Španca Samarancha

Rogge se je športu zapisal v mladih letih kot igralec ragbija, na olimpijskih igrah pa je trikrat nastopil kot jadralec. Športni družini bo ostal v spominu tudi kot velik borec proti zlorabi prepovedanih poživil. Na Mok je Belgijec prišel po dolgi poti v športni politiki, saj je najprej vodil domači olimpijski komite, nato pa Združenje evropskih olimpijskih komitejev.

V Moku se je lotil težke naloge, potem ko je posel prevzel od Španca Juana Antonia Samarancha. Mok se je v tem trenutku soočal z očitki korupcije, predvsem pri izbiri organizatorjev olimpijskih iger. Zato je moral Mok pod Roggejevim vodstvom uvesti nova pravila.

S svojim delovanjem je močno povečal tudi ugled Moka v javnosti in mu v Združenih narodih priboril status opazovalca. Z vsem tem si je Rogge prislužil tudi mesto častnega predsednika Moka.

Ob športnikih bodo za Jacquesom Roggejem najbolj žalovali žena Anne, hči, sin in oba vnuka.