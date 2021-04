Tokijski organizatorji preložili odločitev o gledalcih na junij

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Organizatorji poletnih olimpijskih iger v Tokiu so odločitev o domačih gledalcih na olimpijskih in paralimpijskih bojih zaradi naraščajočih koronskih okužb preložili na junij. Kot danes poroča agencija Kjodo, bi se morali prireditelji sprva o tem odločiti do konca aprila. Da ne bo tujih gledalcev, je znano že od konca marca.