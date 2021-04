Na pot po Sloveniji bo prav kmalu krenila slovenska olimpijska bakla #video

Natanko 95 dni pred začetkom poletnih olimpijskih in paralimpijskih iger v Tokiu so na Olimpijskem komiteju Slovenije predstavili projekt Slovenska olimpijska bakla. Ta se bo 3. maja iz Bovca podala na pot po vseh 212 slovenskih občinah. V 81 dneh jo bo nosilo več kot pet tisoč ljubiteljev športa. Bakla bo pot končala na dan odprtja iger (23. julija), in sicer v kraju, kjer jo bodo zasnovali, torej na Ravnah na Koroškem.

Projekt Slovenska olimpijska bakla organizira Olimpijski komite Slovenije, baklo iz recikliranega jekla podjetja SIJ in slovenskega bukovega lesa pa izdelujejo na Ravnah na Koroškem.

Projekt so zasnovali že lani, a so ga tako kot olimpijske igre morali prestaviti za leto dni. Sprva je bilo predvideno, da bo bakla potoval 74 dni, kar je prav toliko, kot je olimpijskih medalj, ki so jih do zdaj osvojili slovenski športniki. Po novem scenariju bo bakla na poti 81 dni.

Po besedah podpredsednika OKS Janeza Sodržnika so projekt kljub trenutnim zdravstvenim razmeram podprle vse slovenske občine, le dva župana sta mu bila menda manj naklonjena. Kot je poudaril, projekt vzbuja posebna olimpijska čustva in oživlja rekreacijo na lokalni ravni. "Tam se bodo naši najboljši športniki srečevali z otroki in drugimi prebivalci v promociji zdravega življenjskega sloga. Same izvedbe pa bodo različne v posameznih občinah," je povedal. Več o posameznih obiskih občin bo znano pozneje.

Foto: OKS

Olimpijski komite Slovenije pri načrtovanju projekta na terenu tesno sodeluje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ), pri izvedbi pa bo pomagala tudi slovenska policija, so povedali na današnji predstavitvi projekta. Trenutno je zaradi pandemije odsvetovano druženje (lahko se združuje največ deset ljudi), zato organizatorji vabijo, da projekt spremljate virtualno. Če se bodo razmere izboljšale, računajo, da bo druženja bistveno več.

Ambasadorka projekta je nekdanja judoistka, olimpijska prvakinja iz Londona Urška Žolnir Jugovar.