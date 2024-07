Težko verjeti, a med njima je več kot 50 let razlike #video

Ste vedeli, da je med najmlajšo in najstarejšo športnico na olimpijskih igrah več kot petdeset let razlike? Najmlajša je šele 11-letna rolkarka Zheng Haohao, najstarejša pa je 69-letna zvezdnica konjeništva Mary Janna. Med najmlajšimi je tudi slovenski odbojkar.

Mnogi športniki na olimpijskih igrah, v Parizu jih je okrog 10.500, si želijo domov prinesti zlato olimpijsko medaljo in ta jim lahko dodobra spremeni življenje. Med športniki je veliko tistih, ki so na vrhuncu svoje kariere in so zadnja tri leta garali, da bi dosegli olimpijske sanje. A med njimi so tudi tisti, ki so šele na začetku ali pa na koncu svoje kariere.

Z rolkanjem se je začela ukvarjati šele pred štirimi leti

Najmlajša športnica na olimpijskih igrah je šele 11-letna rolkarka Zheng Haohao, ki bo tekmovala v disciplini park. Mlada Kitajka se je s tem športom začela ukvarjati šele pred štirimi leti in je postala najmlajša kitajska športnica, ki bo tekmovala na olimpijskih igrah. Pred časom je za Reuters povedala, da je zanjo tekmovanje druženje z dobrimi prijatelji. "Poznam več kot deset od najboljših 20 rolkarjev na svetu in je tako, kot da se gremo zabavno igro. Vsak mora pokazati najboljše, kar zna."

Med rolkarji še dve zelo mladi tekmovalki

Rolkanje je še zelo mlada olimpijska disciplina na olimpijskih igrah, saj je bila prvič na sporedu na olimpijskih igrah v Tokiu. Med zelo mladimi tekmovalkami je tudi Vareeraya Sukasem iz Tajske, ki bo prav tako tekmovala v rolkanju. V konkurenci pa je tudi danes 16-letna Britanka Sky Brown, ki že ima bronasto medaljo iz Tokia. Sky Brown je že drugič zapored najmlajša športnica v odpravi Velike Britanije.

Najstarejša je Avstralka

Na olimpijskih igrah pa so tudi športnice in športniki, ki so že globoko v jeseni športne kariere. Mednje zagotovo spada 69-letna Avstralka Mary Janna, ki je prijavljena v disciplini konjeništvo. Zanjo so to že sedme olimpijske igre in čez dobre štiri mesece bo praznovala svoj 70. rojstni dan. Je pa zelo malo možnosti, da bo Mary Janna, ki še nima olimpijske medalje, tekmovala, saj je v ekipi kot rezerva.

Jimenez Cobo bo tekmoval pri 65 letih. Foto: Guliverimage

Najstarejši športnik, ki bo zagotovo tekmoval, bo 65-letni Španec Antonio Jimenez Cobo. In da, tudi on bo tekmoval v konjeništvu. Na olimpijskih igrah je prvič tekmoval na olimpijskih igrah v Sydneyju, z olimpijskih iger v Atenah pa ima še srebro.

Nik Mujanović Foto: Boštjan Podlogar/STA

Tudi slovenski odbojkar najmlajši

Slovenski odbojkar Nik Mujanović je najmlajši športnik na olimpijskem odbojkarskem turnirju. Star je 19 let in igra na mestu korektorja.

