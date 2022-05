Tadej Enci o svojih ciljih na olimpijskih igrah gluhih

Na 24. poletnih olimpijskih igrah gluhih, ki te dni potekajo v Braziliji, slovenske barve brani četverica v postavi Iris Breganski, Leje Glojnarič, Marina Kegla in Tadeja Encija. Pomerilo se bo kar 4.500 športnic in športnikov, skupno pa bodo v 17 športih podelili 209 kompletov kolajn. V disciplini na 400 metrov bo kolajno poskušal osvojiti Tadej Enci, ki si od letošnjih olimpijskih iger obeta nov osebni rekord.

Tadej Enci se je rodil leta 1994 v Slovenj Gradcu. Velenjčan se že vrsto let resno ukvarja s športom, pravi, da so ga za atletiko navdušili starši: "Že kot otrok sem bil zelo aktiven, poleg tega je takrat tudi starejša sestra trenirala atletiko in sva doma veliko tekmovala. Za vse uspehe je gotovo najbolj zaslužna družina, ki mi je vedno stala ob strani in me podpira v dobrem in slabem," ne skriva hvaležnosti do svoje družine. Mlademu atletu se je sluh poslabšal v zgodnjih otroških letih, točnega vzroka ne poznajo, zdravniki pa sumijo na meningitis.

Medaljo je že osvojil tudi v konkurenci slišečih

Tadejevo srce gori za šport. Kot pravi njegov trener Gregor Doberšek je kljub gluhoti, ki velja za eno izmed najtežjih invalidnosti, izjemno zagnan in prizadeven atlet. Na olimpijskih igrah gluhih v Braziliji si želi izboljšati svoj najboljši rezultat. Verjame, da "če si nekaj resnično želiš, potem ti bo to nekega dne to tudi uspelo".

Tokrat ga bomo spremljali v teku na 400 metrov ter na 400 metrov z ovirami, a to ne bodo Tadejeve prve olimpijske igre. Prvič je nastopil že leta 2017 na olimpijskih igrah gluhih v Samsunu v Turčiji, kjer se je uvrstil v polfinale in osvojil končno 12. mesto. Pred tem je leta 2015 v poljskem mestu Bydgoszcz prvič nastopil na evropskem prvenstvu gluhih v atletiki, kjer je osvojil bronasto medaljo v teku na 400 metrov. Leto dni pozneje si je v isti disciplini pritekel naslov dvoranskega evropskega prvaka. Leta 2018 je še posebej navdušil na dvoranskem državnem prvenstvu Slovenije v Zagrebu, ko si je v absolutni konkurenci slišečih športnikov priboril tretje mesto v teku na 400 metrov in s tem postal prvi gluhi atlet, ki je osvojil medaljo na članskem atletskem državnem prvenstvu Slovenije. Kot pravi, je najbolj ponosen na naslov dvoranskega evropskega prvaka gluhih in na bronasto medaljo z evropskega prvenstva gluhih na prostem.

Njegovi dosežki v disciplini teka na 400 metrov na največjih atletskih tekmovanjih gluhih 3. mesto – EP gluhih v atletiki (Bydgoszcz, Poljska, 2015) 1. mesto – EP gluhih v dvoranski atletiki (Torun, Poljska,2016) 4. mesto – EP gluhih v dvoranski atletiki (Gomel, Belorusija, 2018) 5. mesto – EP gluhih v atletiki (Bochum, Nemčija, 2019) 5. mesto – SP gluhih v atletiki (Lublin, Poljska, 2021)

"Brez slušnega aparata vlada popolna tišina," pravi Tadej in pove, da je imel "predvsem v času šolanja zaradi tega ogromno težav. Vseeno mi je uspelo uskladiti vse obveznosti in končati šolanje. Je pa gluhota lahko tudi prednost, na primer ko je zvečer nevihta, imajo slišeči težave s spanjem, jaz pa nemoteno spim. Tudi na atletskih pripravah v tujini, kjer sem imel slišečega sostanovalca, ga je vsako jutro v zgodnjih urah prebudil glasen trajekt, medtem ko sem sam spal kot top."

Podobno velik izziv gluhost predstavlja tudi v športu. Kot pravi trener Gregor Doberšek, "je gluhota zagotovo velik minus pri izvedbi in načrtovanju treninga. Je pa dejstvo, da je Tadej zelo organiziran, sistematičen, motiviran in da je njegov cilj zelo jasen. Vnaprej mu pošljem pripravljen načrt treninga, ki ga pregleda, nato pa sledi komunikacija prek e-pošte, če kaj ni jasno ali pa je kaj treba poudariti. Potem je na vrsti izpeljava treninga, kjer ga korigiram in usmerjam. Za to uporabljava telefon, v katerega mu pišem napotke. Pri tovrstni komunikaciji je največja težava slabo vreme, kot sta dež in mraz. Uporabljava pa tudi kretnje, imava nekaj osnovnih kretenj, ki jih ves čas nadgrajujeva."

Najboljša motivacija, pravi Tadej, "so dobri športni rezultati. Ti me spodbujajo, da si želim biti še boljši in teči še hitreje. V teku na 400 metrov je najtežjih zadnjih 100 metrov, saj noge postanejo zelo težke. Zato je vsak gib, vsak korak zelo otežen. Pravijo, da na 400 metrov zmaguje tisti, ki ga zadnjih 100 metrov najmanj 'pobere'."

Zastopanje slovenskih barv na olimpijskih igrah gluhih je za športnika izjemnega pomena. "To pomeni uresničitev mojih športnih sanj," pravi Enci. "Želim si predvsem odteči osebni rekord. Če bom dal vse od sebe, si na koncu nimam kaj očitati. Ni pomembno, kolikokrat padeš, ampak kolikokrat se pobereš in greš naprej. Če si nekaj resnično želiš, ti bo to nekega dne tudi uspelo. Moj moto je, da nič ni nemogoče."

Tako kot to velja za preostala tekmovanja, "morajo biti tudi športniki na olimpijskih igrah za gluhe v najboljši formi, najbolj pripravljeni in dati vse od sebe. Tekma se začne s štartom in konča s tekom čez ciljno linijo. Ves čas je treba biti skoncentriran, motiviran in pripravljen, da iz svojega telesa iztisneš zadnje atome moči. Tadej je v vseh teh letih, kar sva skupaj, resnično dobro treniral in mu želim kar najboljši rezultat," Tadejevo pripravljenost ocenjuje trener Doberšek.

Preverite, kako se je ob prihodu v Brazilijo počutil Tadej #video

Kot športnik in inženir mehatronike je zasnoval štartno lučko za gluhe

Na tekmah Encija, ki je diplomirani inženir mehatronike, spremlja štartna lučka, ki jo je zasnoval sam. Gre za signalizator, ki zvočni signal pretvarja v svetlobnega, s čimer tudi gluhim športnikom omogoča enakovreden štartni položaj.

Čeprav je bil po končanem šolanju sprva redno zaposlen v gospodarstvu, je pozneje kot vrhunski športnik dobil priložnost za zaposlitev v državni upravi Republike Slovenije. "S tem se mi je uresničila dolgoletna športna želja. Zdaj se lahko stoodstotno posvetim atletiki, kar so sanje vsakega vrhunskega športnika," dodaja Enci.