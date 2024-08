Slovensko hišo obiskala najstarejša še živeča slovenska olimpijka

Slovensko hišo v Parizu je danes obiskala Ruža Vojsk, najstarejša še živeča slovenska olimpijka. Leta 1930 rojena športnica, ki zdaj v New Yorku živi z novim imenom Rose Voisk, je leta 1948 nastopila na olimpijskih igrah v Londonu in tam z gimnastično ekipo takratne Jugoslavije osvojila sedmo mesto.

"Še vedno govorim slovensko. Včasih se mi kaj zatakne, če so kakšni posebni izrazi, a še vedno se lahko vse dogovorim," je gostom v tekoči slovenščini povedala zdaj že 94-letna Ruža Vojsk.

Spomnila se je tudi nekaj podrobnosti s takratnih iger. "Predvsem je bilo imenitno odprtje. Na tisti paradi je nastopilo 59 držav, mi smo z Jugoslavijo vstopili kot zadnji. Šli smo mimo glavne tribune, kjer je bila kraljeva družina, kralj Jurij VI. Tam je bila tudi Elizabeta, takrat še princesa."

Spomnila se je tudi olimpijske zaprisege in jo označila za najpomembnejši del iger: "Dober in pošten boj je pomembnejši od zmage," je dejala in svojo vitalnost razložila s tem, da je bila vseskozi telesno aktivna, saj je še pri 73 letih odtekla svoj zadnji maraton.

