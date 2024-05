Slovenski športniki v Pariz elegantni z baretkami

Foto: OKS/Aleš Fevžer

Foto: OKS/Aleš Fevžer Modra, zelena in bela so že leta značilne barve pred katerimi trepetajo nasprotniki slovenskih športnic in športnikov, so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije. Te tradicionalne barve so zaščitene s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, dodana pa jim je črtna oblika Triglava.

Vlogo glavnega oblikovalca je tudi tokrat prevzel Sandi Murovec, ki je prvo slovensko olimpijsko kolekcijo oblikoval za olimpijske igre v Londonu 2012. Izstopa francoska baretka za slavnostno otvoritev, ki je vsekakor en izmed najbolj elegantnih in tudi funkcionalnih kosov opreme. Z njo se bo olimpijska reprezentanca Slovenije poklonila državi prirediteljici in sprejela del njihove kulture. Baretka bo v svetlo sivi barvi dopolnjevala spodnji del opreme za slavnostno otvoritev in dodala pridih elegance, ki je zaželen za ta edinstven dogodek.

Kolekcija Pariz 2024 je tudi tokrat pripravljena v sodelovanju s tradicionalnim opremljevalcem slovenskih olimpijcev, blagovno znamko PEAK.

Na uradnem fotografiranju so v kolekciji pozirali atleti Anita Horvat, Neja Filipič in Luka Janežič, jadralec Žan Luka Zelko in plavalec Peter John Stevens. Javna predstavitev sledi 18. maja ob 11.00 v ljubljanskem BTC City. Od sobote bodo naprodaj tudi za navijače.

Foto: OKS/Aleš Fevžer