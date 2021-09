"Vsi afganistanski olimpijci so v tujini"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

suspenz do konca 2022

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je na današnji novinarski konferenci v Lozani povedal, da Mok "skrbno spremlja dogajanje v Afganistanu, kjer so oblast prevzeli talibani", ter dodal, da so vsi afganistanski udeleženci olimpijskih in paraolimpijskih iger v Tokiu v tujini kot tudi dva možna udeleženca zimskih OI v Pekingu.

Talibani so že oblikovali začasno vlado po prevzemu oblasti sredi avgusta, ko so Afganistan zapustile ZDA in njene zaveznice. Bach je dejal, da je Olimpijski komite Afganistana že na dan po zaključni slovesnosti OI v Tokiu 8. avgusta izrazil zaskrbljenost za usodo športnikov.

Predsednik svetovnega olimpijskega gibanja je danes izrazil posebno skrb Moka do žensk in otrok, ki se ukvarjajo s športom v Afganistanu. Precej jih je že dobilo posebne humanitarne vise za odhod v tujino.

Talibani so sicer obljubili bolj vključujočo vladanje, kot je bila med letoma 1996 in 2001, vendar je so ključne položaje v novi administraciji dobili predstavniki najbolj militantnega dela skupine.

Severne Koreje ne bo na naslednjih OI

Danes pa je v javnost prišla še novica, da je Olimpijski komite Severne Koreje začasno suspendiran do konca leta 2022, ker njegova reprezentanca ni nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu, je sporočil Mednarodni olimpijski komite (Mok). Severna Koreja se tako ne bo mogla udeležiti zimskih olimpijskih iger v Pekingu februarja prihodnje leto.

"Nacionalni olimpijski komite Ljudske republike Koreje je bil edini, ki ni poslal reprezentance na OI v Tokio. Izvršni odbor Moka se je zato odločil, da ga suspendira do konca leta 2022, odločitev je bila soglasna," je pojasnil predsednik Moka Thomas Bach.

