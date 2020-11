Brez testnih tekem na prizorišču ZOI, a s posebnimi organizacijskimi vajami

Pred zimskimi olimpijskimi igrami leta 2022 v Pekingu so bila konec tega in v začetku naslednjega leta predvidena številna testna tekmovanja, ki pa jih ne bo v predvidenih okvirih, ampak bodo organizatorji v tem obdobju pripravili serijo vaj za testiranje vsega potrebnega za nemoteno izvedbo OI, je sporočil Mednarodni olimpijski komite (Mok).

Zaradi pandemije novega koronavirusa tudi v prvem četrtletju naslednjega leta ne bo načrtovanih tekmovanj z mednarodno udeležbo na prizoriščih OI 2022. Kitajski organizatorji so skupaj z Mokom in Mednarodnim paraolimpijskim komitejem (IPC) pripravili načrt za serijo testiranj, na katerih bodo preverili tekmovališča, delovanje posameznih služb, merjenje časa, kamere in drugi televizijsko opremo, pa tudi zdravstvene in varnostne načrte.

"Trenutne zdravstvene razmere so zaradi pandemije povzročile veliko potovalnih omejitev in ni pričakovati, da se bo to v naslednjih mesecih, ko so bila v Pekingu načrtovana testna tekmovanja, spremenilo. Zato smo po vzoru modela za OI v Tokiu prihodnje leto tudi za zimske OI 2022 pripravili program, ki upošteva sprejeta olimpijska načela, sedanje razmere in tudi potrebe posameznih mednarodnih zvez," so zapisali v sporočilu Moka.

Predstavniki mednarodnih zimskih panožnih zvez so ali pa še bodo v kratkem obiskali Kitajsko, kjer bodo skupaj z organizatorji pripravili načrt, kako bi morebiti vendarle izpeljali vsaj del testnih tekmovanj brez gledalcev, zagotovo pa opravili testiranja prizorišč za potrditev vseh varnostnih in drugih zahtev za izvedbo tekmovanj na najvišji ravni.

Preberite še: