Pred ZOI v Pekingu že slišati pozive k bojkotu

Olimpijske igre v Pekingu 2022 bodo predvidoma potekale od 4. do 20. februarja. Kitajska prestolnica bo tako postala prvo mesto, ki bo gostilo zimske in poletne igre. Slednje so v Pekingu potekale leta 2008.

Vsa tekmovalna prizorišča na območju Pekinga ter Yanqinga in Zhangjiakouja, ki jih bo povezoval hitri vlak, so bila dokončana pred nekaj meseci, kitajska vlada pa je ob tem poudarjala, da so se priprave kljub globalni pandemiji uspešno nadaljevale. Peking se ravno zdaj, tako kot japonski Tokio, sicer sooča z največjim izbruhom koronavirusnih okužb v zadnjih mesecih, čeprav so številke vendarle nižje v primerjavi s številnimi drugimi državami.

Kitajska, kjer se je izbruh covida-19 začel, ima sicer ene najbolj strogih ukrepov za omejevanje širjenja okužbe, ob porastu okužb pa jih v Pekingu še zaostruje. Med drugim morajo potniki iz tujine ob prihodu na Kitajsko dva ali tri tedne preživeti v karanteni. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, še ni jasno, ali to čaka tudi na tisoče športnikov in drugih članov olimpijskih reprezentanc ter predstavnikov medijev, ki bodo prišli na olimpijske igre.

A epidemija covida-19, ki je olimpijsko dogajanje močno zaznamovala na Japonskem, ni edino, kar skrbi kitajske organizatorje. Sledijo se namreč pozivi aktivistov, ujgurske manjšine in nekaterih zahodnih politikov k bojkotu iger zaradi kršenja človekovih pravi, predvsem muslimanske manjšine.