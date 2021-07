Če bosta NHL in MOK dosegla dogovor, NHL-ovci na OI, ob poslabšanju "korona" razmer lahko sledi prepoved

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nova sezona lige NHL se bo začela 12. oktobra, znova bodo igrali 82 tekem, znova v "starih" divizijah, ki so veljale pred pandemijo.

Nova sezona lige NHL se bo začela 12. oktobra, znova bodo igrali 82 tekem, znova v "starih" divizijah, ki so veljale pred pandemijo.

Koledar ima predviden premor za zimske OI med 7. in 22. februarjem, a je vodstvo lige opozorilo, da bo v primeru, če ne bo doseglo dogovora o sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok), objavilo nov koledar in tega premora ne bo.

Hokejisti iz lige NHL so morali izpustiti igre v Pyeonghchangu leta 2018, saj vodstvo lige takrat ni doseglo dogovora o sodelovanju z Mokom. V novi kolektivni pogodbi sicer obstaja možnost za sodelovanje na OI v letih 2022 in 2026, a se morata o podrobnostih še vedno dogovoriti obe strani. Liga ima pravico, da se zaradi morebitnega poslabšanja glede covida-19 odloči, da igralcem zaradi varnosti prepove nastop na OI.

Če bodo hokejisti iz lige NHL odšli na OI na Kitajsko, se bo redni del sezone nadaljeval 23. februarja in končal 29. aprila.

Koledar ima predviden premor za zimske OI med 7. in 22. februarjem, a je vodstvo lige opozorilo, da bo v primeru, če ne bo doseglo dogovora o sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok), objavilo nov koledar in tega premora ne bo.

Vrnitev na 82 tekem in divizije pred pandemijo

V prihodnji sezoni bo v NHL 1312 tekem rednega dela, vsako ekipo čaka po 82 tekem. Poleg tega bodo moštva znova razdeljena na divizije, kot je bilo to pred pandemijo covida-19, ki je kanadske ekipe za sezono 2020/21 prisilila v igranje v svoji skupini.

V prihodnji sezoni bo v ligi igralo 32 moštev, in sicer se bo ekipa Arizona Coyotes preselila v centralno skupino, njeno mesto v pacifiški pa bo dobil novinec v ligi, Seattle Kraken.

New York Islanders bodo na začetku sezone opravili kar 13 gostovanj, preden bodo 20. novembra v prenovljeni dvorani gostili Calgary Flames. Prvi dvoboj letošnjih finalistov pa bo 7. februarja, ko bo Tampa gostovala pri Montreal Canadiens.

Prvojanuarska zimska klasika je predvidena v Minneapolisu. Foto: Guliverimage/Getty Images

Prvojanuarska klasika v Minneapolisu

Koledar predvideva tudi dve tekmi na prostem, in sicer med Minnesoto Wild in St. Louisom 1. januarja 2022 na Target Field v središču Minneapolisa ter Tampo Bay Lightning in Nashville Predators 26. februarja na stadionu Nissan Stadium v Nashvillu.

Tekma zvezd All-Star bo 5. februarja v Las Vegasu, torej tik pred predvidenim olimpijskim odmorom.