Tampa z drugim zaključnim ploščkom

V ligi NHL bo v noči na četrtek na sporedu peta tekma finalne serije med Tampa Bay Lightning in Montreal Canadiens. Tampa bo imela na voljo drugi zaključni plošček za ubranitev naslova, a ne bo imela lahkega dela. Montreal je zadnjo tekmo dobil po podaljšku s 3:2 in se je tako zadržal nad gladino. S tem se je izognil "metli" in temu, da bi po letu 1998 postal prva ekipa, ki v velikem finalu ne bi dosegla niti zmage.