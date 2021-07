Po 16 sezonah in treh Stanleyjevih pokalih se poslavlja

Izkušeni hokejski branilec Duncan Keith ni več član ekipe Chicago Blackhawks, za katerega je igral od sezone 2005/06 in mu pomagal do treh Stanleyjevih pokalov. Vodstvo kluba se je dogovorilo z ekipo Edmonton Oilers in veterana prepustilo kanadski franšizi.

Konec je dolgoletnega sodelovanja Duncana Keitha in Chicago Blackhawsk. Vodstvo kluba iz vetrovnega mesta je sklenilo dogovor z ekipo Edmonton Oilers in 37-letnika zamenjalo s 24-letnim branilcem Calebom Jonesom, Chicagu je pripadel še izbor na naboru prihodnje leto.

Keithova zgodba s Chicago Blackhawks se je začela leta 2002, ko so ga v drugem krogu nabora izbrali kot 54. po vrsti. Postal je zaščitni znak obrambe Chicaga, ki mu je pomagal do treh Stanleyjevih pokalov (2010, 2013, 2015). Ob naslovu prvaka lige NHL leta 2015 je bil izbran za najkoristnejšega igralca (MVP) končnice, leta 2010 in leta 2014 je prejel nagrado Norris trophy za najboljšega branilca tekmovanja. V istih letih je bil izbran v prvo ekipo All Star in s Kanado postal olimpijski prvak.

S Chicagom je osvojil tri Stanleyjeve pokale. Zadnjega leta 2015. Foto: Guliverimage

V zadnji sezoni je za Chicago, ki se mu je še tretjič v zadnjih štirih letih uspelo uvrstiti v končnico, odigral vseh 54 tekem, v statistiko pa vpisal štiri zadetke in 11 asistenc. Keith je decembra 2009 podpisal 13-letno pogodbo v višini 72 milijonov dolarjev, tako da sta mu preostali še dve leti igranja.

Za Chicago je odigral 1.192 tekem rednega dela in dosegel 625 točk (105 zadetkov, 520 asistenc). Po številu tekem je na drugem mestu franšize, na šestem po asistencah in na desetem po točkah.