Teh 15 napadalcev, 12 branilcev in tri vratarje je izbral Seattle

Nekaj igralcev, med njimi danski napadalec Alexander True, ki ga je Seattle izbral iz moštva San Jose Sharks, še nima pogodb, sicer pa seštevek plač, ki ji bo ekipa Seattle Kraken namenila trenutnemu izboru, znese nekaj pod 53 milijoni ameriških dolarjev, poročajo ameriški mediji.

Iz Kopitarjevega LA so novinci izbrali 27-letnega kanadskega branilca Kurtisa MacDermida, robustnega hokejista, ki mu ni težko odvreči rokavic.

Seattle bo igralski kader lahko zdaj dopolnil še na naboru novincev kot tudi z običajnim trgovanjem s preostalimi 31 moštvi lige NHL.

Seattle Kraken, izbor igralcev na razširitvenem draftu:

Napadalci:

Tyler Pitlick (Arizona Coyotes)

Morgan Geekie (Carolina Hurricanes)

John Quenneville (Chicago Blackhawks)

Joonas Donskoi (Colorado Avalanche)

Calle Jarnkrok (Nashville Predators)

Nathan Bastian (New Jersey Devils)

Jordan Eberle (New York Islanders)

Colin Blackwell (New York Rangers)

Carsen Twarynski (Philadelphia Flyers)

Brandon Tanev (Pittsburgh Penguins)

Alexander True (San Jose Sharks)

Yanni Gourde (Tampa Bay Lightning)

Jared McCann (Toronto Maple Leafs)

Kole Lind (Vancouver Canucks)

Mason Appleton (Winnipeg Jets)

Branilci:

Haydn Fleury (Anaheim Ducks)

Jeremy Lauzon (Boston Bruins)

Will Borgen (Buffalo Sabres)

Mark Giordano (Calgary Flames)

Gavin Bayreuther (Columbus Blue Jackets)

Jamie Oleksiak (Dallas Stars)

Dennis Cholowski (Detroit Red Wings)

Adam Larsson (Edmonton Oilers)

Kurtis MacDermid (Los Angeles Kings)

Carson Soucy (Minnesota Wild)

Cale Fleury (Montreal Canadians)

Vince Dunn (St. Louis Blues)