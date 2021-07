V novi sezoni najmočnejše hokejske lige na svetu bo prvič zaigralo 32 moštev, saj se tekmovanju priključuje novinec Seattle Kraken. Seznam igralcev Seattla je za zdaj še skoraj povsem prazen, na njem je zgolj kanadski napadalec Luke Henman, a kmalu bo povsem drugače.

Vodstvo kluba bo 21. julija od preostalih kolektivov, izjema je zadnji novinec Vegas Golden Knights, izbralo 30 igralcev. Od vsakega po enega. Med temi mora biti vsaj 14 napadalcev, devet branilcev in trije vratarji.

Klubi so se pred izgubo najpomembnejših članov lahko zavarovali. Do sobote so morali poslati seznam hokejistov, ki jih nikakor ne bi spustili iz rok. Zavarovali so lahko ali sedem napadalcev, tri branilce in vratarja ali pa osem igralcev v polju (ne glede na položaj) in vratarja. Večina klubov je zavarovala 11 oklepnikov, eni redkih, ki so zavarovali štiri branilce, so aktualni prvaki Tampa Bay Lightning.

Carey Price - eden vidnejših vratarjev, ki jih lahko izbere novinec. Foto: Getty Images

Kdo je med nezavarovanimi?

Omenimo le nekaj najbolj vidnih hokejistov, ki jih vodstva ekip niso uvrstila na seznam zavarovanih igralcev. Carey Price, Gabriel Landeskog, Vladimir Tarasenko, James van Riemsdyk, Ryan Johansen, Shea Weber, Jakub Voraček, Jeff Skinner, P. K. Subban, Jonathan Quick, pa tudi Aleksander Ovečkin, ki mu je potekla pogodba. A Rus in Washington sta že izrazila željo, da bi Ovečkin ostal v prestolnici. Kot prost igralec se, če to želi, lahko pogaja. Podobno velja za kapetana Colorado Avalanche Landeskoga.

Največji zvezdnik, ki je na listi nezavarovanih LA Kings, je dolgoletni vratar Jonathan Quick, ki je ekipi pomagal do obeh Stanleyjevih pokalov. Foto: Reuters

In koga je zavaroval edini klub s slovenskim igralskim pridihom Los Angeles Kings? Med zaščitenimi so kapetan Anže Kopitar, Lias Andersson, Viktor Arvidsson, Dustin Brown, Alex Iafallo, Adrian Kempe, Trevor Moore, Drew Doughty, Matt Roy, Sean Walker in Calvin Peterson. Med nezavarovanimi pa so Jonathan Quick, Troy Grosenick, Andreas Athanasiou, Michael Eyssimont, Martin Frk, Carl Grundstrom, Bokondji Imama, Brendan Lemieux, Blake Lizotte, Matt Luff, Drake Rymsha, Austin Wagner, Mark Alt, Daniel Brickley, Kale Clague, Olli Maatta, Kurtis MacDermid, Jacob Moverare, Austin Strand, Christian Wolaninn.

Na naboru bodo izbirali drugi

Pri Seattle Kraken bodo seznam dopolnili še na rednem vsakoletnem draftu, ki bo konec tedna. Imeli bodo drugi izbor na naboru. Najprej bodo izbirali pri Buffalo Sabres.